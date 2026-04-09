17歲隨機殺17歲只賠5萬 死者父親上訴 竟讓兇手因此逃死

2026年4月4日，家人前去祭奠林伊豪。（取材自大風新聞）

今年清明節，是50歲的林金燦第三年為兒子林伊豪掃墓。當年，17歲的林伊豪在莆田學習廚藝，卻在飯店附近遭到一名男子持刀攻擊，最終不治。林金燦痛訴，兇手曾某彬不認識林伊豪，行兇只是為了想要殺人後去派出所自首，這樣就可以去監獄很久，而且不用判死刑 。一審時林金燦質問曾某彬「彼此無冤無仇，為什麼要殺我兒子」，曾某彬回答：「恭喜發財，你兒子被我殺了。」

大風新聞報導，林伊豪是家中獨苗，因為書讀不好，林金燦將他送到莆田當地一家有名的連鎖餐飲店，做後廚幫工，沒想到三個月後，林伊豪就在路上被刺死。

判決書顯示，行兇者曾某彬是四川資陽人，2022年7月，他在網上購買了三把匕首。8月2日晚，曾某彬攜帶一把20cm長的匕首到林伊豪工作的飯店附近，在林伊豪獨自行走時，對其行兇。

相關監控顯示，當天晚上9時46分開始，一名黑衣男子在飯店附近停車場周圍不停走動觀察，10時3分，林伊豪拿著手機邊走邊看，黑衣男子跟隨其後，隨後從後方捅了林伊豪四下。林伊豪跑向飯店，黑衣男子追上後再次發動攻擊。林伊豪跑進飯店求救，滿身是血倒在飯店大廳，最終因單刃銳器刺擊造成右肺、肝臟、左腎、心臟等多臟器破裂大出血死亡。

林伊豪遇害時僅17歲，被捅了二十多刀。法院一審刑事判決書顯示，曾某彬在作案後，主動前往涵西派出所投案，並稱「認為該男子必死之後，才持刀投案」，為的就是想要殺人後去派出所自首，這樣就可以去監獄很久，而且不用判死刑。曾某彬並表示，「我沒有錢，不願意賠償，也不同意我的家屬代我賠償」。

一審判決時，莆田市中院認為，曾某彬行為已構成故意殺人罪，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果特別嚴重，判處曾某彬死刑，剝奪政治權利終身；賠償林金燦及其家人經濟損失5.5758萬元（人民幣，下同，約8215美元）。

林金燦不認可，提起上訴，希望福建省高院支持其158萬餘元的死亡賠償金、精神撫慰金的附帶民事賠償訴請。最終福建高院覆核審裁定認定存在部分事實不清、證據不足，案件發回莆田中院重審。沒想到莆田中院2025年9月9日出具的「刑事判決」，卻徹底顛覆了一審判決。

莆田中院出具的「刑事判決」顯示，曾某彬的年齡由2004年4月6日，更改為2005年4月6日，也就是說，曾某彬犯案時由18周歲變成17周歲，其最高量刑將不適用死刑。

最終，莆田中院再審認定，曾某彬構成故意殺人罪，犯罪時未滿18周歲，依法應當從輕處罰。判決曾某彬犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

林金燦對此從心理上難以接受，「我們家（的天）在這場無妄之災中塌了，我兒子死得不明不白，我希望司法機關能關注到本案的特殊性。」

報導指出，2025年12月8日，林金燦向莆田市檢察院提起刑事申訴，希望撤銷原一審判決，重新審理該案，改判曾某彬死刑，並承擔全部民事賠償責任等。

2026年2月2日，莆田市檢察院出具「刑事申訴結果通知書」表示，莆田市中院的判決事實清楚，適用法律正確，量刑適當，程序合法，林金燦的申訴理由不能成立。林金燦又向福建省檢察院提起申訴，目前正在進行受理審核。