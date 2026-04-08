甘肅情侶駕車出遊車禍 女高位截癱 男允結婚卻搞失聯？

白女與張男兩人最後的合影。（取材自大象新聞）

甘肅 一對情侶去年駕車出遊時發生車禍，造成白姓女子胸部以下高位截癱。白女控訴被判定為車禍主責的張男原承諾會負責到底，但在事發兩個多月後就失聯，她因此提告維權。對此，被告的張男僅回應稱會關注法院判決。

綜合大象新聞、荔枝新聞和紅星新聞報導，白女在2025年4月清明假期與張男一家人自駕遊，路上與一輛大車相撞，當時25歲、坐在副駕駛座的白女傷勢最重，最終胸部以下高位截癱。根據白女出示的事故認定書，張男因駛入對向車道，被判定為事故主責。

白女表示，事故後，男友起初信誓旦旦地說會和她結婚，承諾會負責她的治療和賠償；但張男一家照顧她兩個月、墊付了十幾萬元人民幣醫療費後就失聯。後來數個月，白女多次試圖聯繫張家，某次好不容易聯繫上了，但男友避談婚事。

白女士受傷前的自拍。（取材自大象新聞）

白女稱，她希望至少獲得一個答案，「哪怕是告訴我不跟我結婚也好」，但張男只回了「我現在沒想好，我過段時間我再給你打」之後，就再也沒有聯繫。

白女後來提告張男，案件於今年4月7日開庭審理。張男受訪時僅表示屆時關注法院判決，未多回應。

白女傳給張男的訊息紀錄。（取材自大象新聞）

白女稱，她從蘭州財經大學畢業，原本在一家國有銀行工作，但事故後單位暗示她可能無法繼續工作，家裡還有爺爺奶奶需要照顧，全家目前只靠她爸爸一個人支撐。

白女將維權的過程發上網路後，引起正反討論。有網友質疑她當時坐在副駕駛的姿勢，懷疑她將腿放在中控台上才導致傷勢嚴重到需要截肢；但白女回應稱這不是事實，涉事的貨車司機受訪時也表示，撞車後他去查看狀況時，白女坐姿正常。

還有更多網友關注白女與張男的私人感情。有人質疑白女是「撈女」，想向身為客戶的張男撈好處，「出事前備胎、出事後男友」，但白女也都否認這些說法，強調兩人是情侶且已論及婚嫁。

目前，白女在老家做一些最基礎的康復治療。白女說，截肢後的幻肢痛「就像在活活凌遲」，讓她晚上無法睡覺，同時還有很多併發症，可能終生都要帶著尿袋。

白女現在鮮少出門，靠網路直播和外界溝通。她說，雖然面臨網暴，但也有收到很多人的支持與鼓勵，「我覺得整個人就像是一株草，不管是水泥地也好，房簷也好，我總是願意拚盡全力冒出來頭，去好好活著」。