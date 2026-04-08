我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios獨家：開戰前最後一刻 美伊如何談出停火

船舶追蹤網站：美伊停火後 首批船舶通過荷莫茲海峽

甘肅情侶駕車出遊車禍 女高位截癱 男允結婚卻搞失聯？

世界新聞網／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白女與張男兩人最後的合影。（取材自大象新聞）
白女與張男兩人最後的合影。（取材自大象新聞）

甘肅一對情侶去年駕車出遊時發生車禍，造成白姓女子胸部以下高位截癱。白女控訴被判定為車禍主責的張男原承諾會負責到底，但在事發兩個多月後就失聯，她因此提告維權。對此，被告的張男僅回應稱會關注法院判決。

綜合大象新聞、荔枝新聞和紅星新聞報導，白女在2025年4月清明假期與張男一家人自駕遊，路上與一輛大車相撞，當時25歲、坐在副駕駛座的白女傷勢最重，最終胸部以下高位截癱。根據白女出示的事故認定書，張男因駛入對向車道，被判定為事故主責。

白女表示，事故後，男友起初信誓旦旦地說會和她結婚，承諾會負責她的治療和賠償；但張男一家照顧她兩個月、墊付了十幾萬元人民幣醫療費後就失聯。後來數個月，白女多次試圖聯繫張家，某次好不容易聯繫上了，但男友避談婚事。

白女士受傷前的自拍。（取材自大象新聞）
白女士受傷前的自拍。（取材自大象新聞）

白女稱，她希望至少獲得一個答案，「哪怕是告訴我不跟我結婚也好」，但張男只回了「我現在沒想好，我過段時間我再給你打」之後，就再也沒有聯繫。

白女後來提告張男，案件於今年4月7日開庭審理。張男受訪時僅表示屆時關注法院判決，未多回應。

白女傳給張男的訊息紀錄。（取材自大象新聞）
白女傳給張男的訊息紀錄。（取材自大象新聞）

白女稱，她從蘭州財經大學畢業，原本在一家國有銀行工作，但事故後單位暗示她可能無法繼續工作，家裡還有爺爺奶奶需要照顧，全家目前只靠她爸爸一個人支撐。

白女將維權的過程發上網路後，引起正反討論。有網友質疑她當時坐在副駕駛的姿勢，懷疑她將腿放在中控台上才導致傷勢嚴重到需要截肢；但白女回應稱這不是事實，涉事的貨車司機受訪時也表示，撞車後他去查看狀況時，白女坐姿正常。

還有更多網友關注白女與張男的私人感情。有人質疑白女是「撈女」，想向身為客戶的張男撈好處，「出事前備胎、出事後男友」，但白女也都否認這些說法，強調兩人是情侶且已論及婚嫁。

目前，白女在老家做一些最基礎的康復治療。白女說，截肢後的幻肢痛「就像在活活凌遲」，讓她晚上無法睡覺，同時還有很多併發症，可能終生都要帶著尿袋。

白女現在鮮少出門，靠網路直播和外界溝通。她說，雖然面臨網暴，但也有收到很多人的支持與鼓勵，「我覺得整個人就像是一株草，不管是水泥地也好，房簷也好，我總是願意拚盡全力冒出來頭，去好好活著」。

甘肅

上一則

美伊達成停火2周協議 中外交部：中方對停火安排表示歡迎

下一則

晤鄭麗文前…上海書記與台媒話家常 指點長城賞花秘訣

延伸閱讀

荒野遺棄伴侶…法媒熱議「高山離婚」 學者稱涉羞辱與支配

荒野遺棄伴侶…法媒熱議「高山離婚」 學者稱涉羞辱與支配
河南男因1份外賣 花26萬閃婚 妻婚禮當天消失還傳不雅照

河南男因1份外賣 花26萬閃婚 妻婚禮當天消失還傳不雅照
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
喪宴圍牆倒塌 雲南25歲女被砸死 遺體1原因停放半年多

喪宴圍牆倒塌 雲南25歲女被砸死 遺體1原因停放半年多

熱門新聞

谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
景景在視頻通話中遭毆打。(取材自大象新聞)

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

2026-04-05 07:30

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場
明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架