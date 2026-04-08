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安徽6歲失蹤女童證實遇害 同棟樓35歲女嫌自拍視頻流出

中國新聞組／北京8日電
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疑殺害安徽6歲女童的35歲女嫌自拍視頻流出。（視頻截圖）
疑殺害安徽6歲女童的35歲女嫌自拍視頻流出。（視頻截圖）

安徽省安慶市岳西縣公安局4月6日發布警情通報，通報3月底6歲女童走失最新進展。通報表明，3月31日晚11時54分，菖蒲鎮居民張某報警，稱其女兒王某某（六歲）走失。經警方調查，王某某已遇害，並將犯罪嫌疑人柳某某（女，35歲）抓獲歸案。女童父親稱，與嫌犯無仇恨。有村民稱其是雙胞胎中的姐姐，與嫌疑人同住一棟樓但不互通。另外，疑似35歲女嫌犯日常自拍視頻流出。

紅星新聞報導，六歲女童王某某就讀幼兒園大班，此前女童父親表示，孩子走失地點就在家樓下。據尋人啟事，六歲女童，身高約110厘米，短髮、圓臉、單眼皮，皮膚白淨、性格乖巧，走失時間為3月31日晚8點左右，走失地點在安徽省安慶市岳西縣菖蒲鎮中心小學附近。

據央廣網報導，同村村民稱，女童走失時，其母親計畫從鎮上返回長嶺村老家，讓女兒王某某上樓去取鑰匙，母親接過鑰匙後驅車離開。長嶺村距離女童母女租所車程約有20分鐘，母親回來發現女童失聯。

圖為遇害女孩照片。（取材自紅星新聞）
圖為遇害女孩照片。（取材自紅星新聞）

事發地菖蒲鎮是一個位於山上的鎮子，每天有且僅有一輛小型客車往返市區一次，當地沒有火車站。

多位孩子家長確認，遇害女童在菖蒲鎮中心幼兒園大班讀書，大班共有兩個班級。不到下午5點，幼兒園便放學了。

幼兒園位於鎮裡主干道的分岔小道上，挨著田野，通過一條一、兩百米的水泥直行小道，即可到達女童家。小道沿途多有三層樓高的樓房，上樓的樓梯間多設於面對田野的一面，樓房另一面則是主干道沿街商戶。

一名孩子記得，時常看到女童的母親或爺爺接孩子回家。有商戶記得，每天早上7、8點，孩子的母親會帶著雙胞胎買早餐、送孩子上學。

有居民記得，遇害女童是一對雙胞胎中的姊姊，這對雙胞胎時常在家附近玩耍，孩子失蹤前一個多小時，這位居民還碰到過這對雙胞胎，遇害女童當時詢問其是否會打穀，「她媽媽會去打穀。」

附近居民說，小道一帶多是租戶，由於村裡沒有幼兒園，鄉村的家長們帶著孩子來這讀書並租住在此，遇害女童一家便是從兩、三公里外的長嶺村租住到此，嫌疑人也是附近村莊在此租住的。

上述居民介紹，儘管遇害女童一家、嫌疑人一家同住一棟樓，不過每層樓中間均有隔斷、彼此不互通，兩家實際需要從不同樓梯入口進入，不能直接相通。這一消息也得到了附近其他居民的證實。

多人回憶遇害者及嫌疑人家都有多個孩子，嫌疑人的小孩子年齡或比遇害女童稍大。

據報導，6日晚，遇害女童父親曾在直播間連線表示，網傳嫌疑人曾賠1萬元人民幣(約1400美元)相關信息不屬實，雙方並沒有仇恨。

幼兒園門口。（取材自紅星新聞）
幼兒園門口。（取材自紅星新聞）

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