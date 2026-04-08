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江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局

中國新聞組／北京8日電
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漢堡自助店。(取材自紫牛新聞)
漢堡自助店。(取材自紫牛新聞)

江蘇一名女子7日發帖稱「常州某漢堡自助因顧客吃得多，老闆報警」，內容為跟警察的對話音頻。該女子在該店吃過兩次，一頓最多吃12個漢堡，第三次上門遭老闆拒絕接待。女子於是在店裡粉絲群吐槽老闆「玩不起」、「做不起自助就別做」。隨後老闆稱遭網友在店鋪網頁進行負面評價，甚至打電話來騷擾，於是選擇報警。最後，老闆道歉說，自助實為引流，團購費用為79.9元人民幣(約11.6美元)，但該女子每次都吃十幾個，該漢堡售價25元，所以拒絕她入場，這確實不應該，目前活動已下架，但該女子發帖已給該店帶來負面影響。

揚子晚報報導，女子發帖曝光自己跟派出所出警人員一段對話，其中調解員稱，「常州某漢堡報警說，你在網上發布不好言論，我們來調解一下。」該女子堅稱「自己沒錯」。在其他社交平台，該女子還曝光了其在該店顧客群的聊天紀錄。其中提及，「做不起自助就別做，大老遠過來說我吃得多不接待，那你可以不做自助」、「你說客人吃得多你虧，那吃得少的客人，你要不退點錢給客人？」

該女子曝光了其在該店顧客群的聊天紀錄。(取材自紫牛新聞)
該女子曝光了其在該店顧客群的聊天紀錄。(取材自紫牛新聞)

據報導，她受訪時說，第一次去確實吃了12個漢堡。「我天生能吃，店裡沒廁所，我都是吃完，不是吃吐。」在團購上看到漢堡自助，花了79.9元團購了名為「暢點暢吃單人自助餐」的自助券。團購單據顯示，其中包括五種漢堡、五種熱狗，還有各種小吃、飲料，時間一小時，押金50元吃完可退。

該女子透露，該店老闆還在群裡提及自己吃得多，自己後來因為發吐槽，然後被踢出群。還接到了警方打來的電話，她認為，「我沒做錯什麼，我拒絕了調解，我不會刪帖。帖子裡寫警察抓我，也是因為接到電話比較害怕。」該女子表示，第三次去吃自助也被拒。

據該漢堡店主表示，該博主曾三次到店消費，均為網上標價79.9元的漢堡自助，平均下來每次都要吃11個漢堡，還有一些小吃和碳酸飲料。

「我們供應漢堡自助的就是正價商品，每個售價為25元，一名成年男性一般兩、三個也能吃飽，」店主說，前三次儘管這位女博主吃得很多，但他並沒有說什麼，只是把「吃的多」這事發到了漢堡店的粉絲群裡，「當然，我有不對的地方。」

對於最後一次拒絕接待女博主的自助漢堡消費，這位店主表達了歉意：「無論如何，在套餐下架前就拒絕接待消費者，是我們的不對，在這裡我向她道歉。」

而對於「吃太多報警」一事，店主直言沒有：「我打電話報警是因為她把事情發到網上，很多人甚至外地號碼都打電話過來，我是被騷擾電話打得受不了才報警，而不是因為她吃得多了才報警的。」

至於該女博主在網上發文稱被威脅，店主認為根本不存在。

漢堡自助店漢堡。(取材自紫牛新聞)
漢堡自助店漢堡。(取材自紫牛新聞)

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