公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然

人雖然離職了，卻化為AI數字人，永遠地為公司服務。(取材自極目新聞)

近日，山東一家遊戲傳媒公司嘗試將離職員工訓練成AI人繼續工作一事，引發關注。該公司員工小魚6日表示，事件中的同事是真離職了，本次嘗試經過他同意，他本人也覺得挺好玩的。小魚稱，該同事離職前是人事專員，其數字分身目前能做諮詢、邀約、製作PPT和表格等簡易工作。可以理解為打工人版豆包，但有點笨，只能應對一些簡單指令。

極目新聞報導，據了解，該用戶的頭像和自我介紹都來自前同事，投餵AI的資料也都是前同事本人上傳的。

人雖然離職了，卻化為AI數字人，永遠地為公司服務。網友對這一事件的反應出奇一致，就是感到毛骨悚然，脊背發涼。有人無奈地調侃道：「離職同事被『煉化』成了數字幽靈，何嘗不是一種工位永生」。也有人感歎仿佛看到了自己的明天，「今天是他，明天可能就是你我。」

這種恐懼不是杞人憂天，而是指向深層次的擔憂和追問：當AI可以復刻一個人繼續「工作」，離職了還會以另一種形式繼續打工，人的價值和權利又被放置於何處？

從法律上來看，這家公司似乎是履行了「知情同意」的義務：該員工本人點頭了，還自己上傳了數據和個人信息，但問題在於，這種同意真的能覆蓋所有風險嗎？如果用人企業發現這招很好用，以後會不會出現不經同意或變相強迫就「煉化」員工的手段？而且，目前針對AI的法律法規仍存在滯後與不足，使用AI復刻活生生的人，一旦越界，很可能對他人的人格權利和尊嚴造成侵害。

離職既意味著勞動關系的終結，也意味著個人所掌握的知識、技能和經驗不再直接服務於原企業，但如果他的數字分身能夠繼續承擔他的工作，那麼他的離職還有什麼意義？還在職的員工每天對著一個AI前同事，又如何從工作中獲得成就感和安全感？

如果企業熱中於用AI復刻離職員工，本質上是將人當成了可替換的功能模塊，看似降本增效，實則剝奪了人的核心價值，也向所有打工人傳遞了一個冰冷的信號：你隨時可以被複製，被替代。

因此，即便這種AI煉化同事的操作，披著「好玩」「嘗試」的外衣，其中的風險與隱患也絕不能被忽視。法律已明確畫定紅線，員工的聊天記錄、工作文檔均屬於個人信息，未經充分授權的使用涉嫌侵權，即便獲得同意，也不能突破人格尊嚴的底線。北京市勞動仲裁委也已發布典型案例，企業若僅以「崗位被AI替代」為由解除勞動合同，屬於違法解除。這也提醒廣大勞動者，主動離職時要簽署數據使用限制條款，保護自己的合法權益。