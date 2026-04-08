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牆上用血寫上遺言 中國留學生在泰疑先殺女友再跳樓

中國新聞組╱北京8日電
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案發現場 。（取材自紅星新聞）
案發現場 。（取材自紅星新聞）

近日泰國某知名高校發生一起震驚全國的雙屍命案，泰國警方5日接到報案，一名30歲中國籍男子丹某，從巴吞他尼府某知名大學附近一棟九層宿舍樓墜落身亡，幾小時後，警方在該宿舍樓同一房間內發現另一名死者，是同所大學一年級的21歲女學生納塔尼查，據了解，兩名死者為情侶關係。

紅星新聞報導，當地警方在該宿舍樓東側地面發現一具男性遺體，死者仰面倒地，上半身赤裸僅著灰色短褲，雙手手腕均有明顯割痕，頸部配戴的佛珠項鍊碎裂，因強大撞擊力道，臉部已嚴重變形。

住在該樓九層的一名住戶透露，事發當日淩晨1時許，自己正在家中睡覺，突然聽見有人敲門，自己從貓眼中未窺見人，開門後發現一名滿臉是血的男子坐在門口，隨即驚慌關門並通知物管保安。稍後該男子出現在樓南側窗邊。住戶下樓時，才發現該人已墜落身亡，確認正是此前敲門之人。

經過排查，警方鎖定墜樓男子所在房間，進入屋內後，警方在房間內部看到明顯打鬥痕跡，物品散落，地面與床鋪均有血跡。同時，現場發現一本護照，確認死者為30歲的中國籍男子丹某，為該校的留學生

警方接著在浴室內發現一具全身赤裸的女屍，全身有30多處刀傷，其中致命傷位於胸部和頸部。而最令人驚訝的是，屋內多面牆上都有用血寫下的英文遺言，內容大致是「我必須走……我真的盡力了。理解比金錢更重要」。

據報導，兩名死者為情侶關係。法醫專家已被召集來分析字跡，並以此確定案發時涉案兩人的情緒狀態；調查人員認為，受害者家庭經濟狀況良好，沒有跡象表明此案與經濟動機有關。

警方推測兩人可能發生激烈爭執，丹某先用刀殺害女方，後嘗試自殘，並用血在牆上寫下文字，最終選擇跳樓輕生。

護照 留學生 泰國

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