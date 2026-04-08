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犯大忌…馬興瑞、巴曙松皆「夫妻作案」 藉地位輸送利益

中國新聞組╱北京8日電
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中共中央政治局委員馬興瑞仕途被中共黨內稱為「跨界式」晉升典型，最終仍以落馬收場。...
中共中央政治局委員馬興瑞仕途被中共黨內稱為「跨界式」晉升典型，最終仍以落馬收場。 （中新社）

中國北邊大案迭發，中央軍委副主席張又俠案未結，又有連串大案送上，其中最具談資的是前香港交易所董事總經理巴曙松案、現任中央政治局委員馬興瑞案。兩案前後腳曝光，案情有三大共同點，即都屬「新型隱性腐敗案」；案發地都涉深圳香港；都是夫妻檔作案犯下政治大忌。

巴曙松亦官亦商亦學，先是將其經濟學家的基地設在深圳，在深圳的北大匯豐商學院謀得教職和行政職，再入職駐港中資機構高管及中國駐港政治機構要職，最後以「橋梁」身分入主香港證券交易所成為總經理。基地在深圳，陣地在香港。

馬興瑞崛起時間不長，卻火箭升職，一路升到金字塔尖中央政治局。馬興瑞的關鍵晉升是「跨界」成地方大員且主政深圳。深圳最大特色是直通香港、連接世界。

而巴首席、馬政委犯下通天大案，是怎樣的新型和隱性，其中關鍵詞就是夫妻檔。

巴曙松有個比他還厲害的老婆名叫邢毓靜，夫妻雙入港職，邢女成了香港金融管理局所謂高級顧問，直接介入香港核心金融領域。巴曙松在深圳辦了個深圳市資產管理學會，當時的深圳人民銀行行長邢毓靜答了批文，招深圳富豪為會員，會員費收了五、六千萬人民幣。之後更將學會變成交易平台，巴首席牽線，邢行長站台，與一批深圳和外資富豪分贓。由於事涉央行金融機密、香港金融機密，由經濟而政治，犯下大忌。

另一方面，馬興瑞的老婆榮麗，是馬興瑞的同學，自從馬興瑞到深圳做市委書記，榮麗開了眼界，向不少領導的夫人和子女贈送香港等外埠的保險，少則幾百萬，多則上千萬，賺得盆滿缽滿。送的人未必覺得自己是行賄，收的人也不把它當成是受賄，一切都裹在人情往來的糖衣中。通過這個送保險的方式，馬興瑞等於是通過他的夫人，和這些他所拉攏的一些領導的夫人，組成一個隱密而龐大的政治網絡。

榮麗犯下的大忌，其中就可能輸送利益，涉及洗錢，還形成團夥。馬興瑞、榮麗夫妻檔因一張保單走光，兩人現在犯下的已是死罪。

前香港交易所董事總經理巴曙松橫跨產官學界，據稱涉及中國金融機密而觸犯政治大忌。（...
前香港交易所董事總經理巴曙松橫跨產官學界，據稱涉及中國金融機密而觸犯政治大忌。（新華社）

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