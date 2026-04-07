杭州61歲阿姨花120萬做3次醫美 結果…憂鬱症復發了

雷女受訪。（取材自1818黄金眼 ）

浙江杭州一名61歲雷姓女子向媒體投訴，去年透過中間人到醫美診所做了三次醫美項目總共花了近120萬（人民幣，下同，約18萬美元），卻沒有效果，還讓她憂鬱症 復發，懷疑遭到詐騙，要求診所退費八成。涉事診所則表示，他們的項目價格都是明碼標示的，也不清楚雷女與中間人的糾紛，只願意退20萬元；雷女表示會透過法律途徑解決問題。

「1818黃金眼」報導，住在浙江金華永康的雷女2024年7月在網路上認識了一名網名「昭樺」的李姓女子。雷女說，李女自稱是在武漢 做微商產品的，她與對方聊到自己有憂鬱症，經常睡不好、情緒低落，李女安慰她「女人就是要活得漂亮，要活得開心，要對自己好」，她也慢慢信任李女。

雷女表示，李女不時對推薦她保健品，她也曾買過一些。2025年4月，李女稱在杭州醫美業有認識人，可以幫她介紹。於是兩人在杭州第一次見面，李女帶她到「杭州斐麗詩」醫美診所。「他們說要先充5萬塊錢」，雷女說，李女為了取得她信任，自己也在她面前轉了錢過去。

雷女稱，當時在診所一直被對方灌迷湯，「他們說都來了，做了肯定能讓我年輕10歲」，於是她前後總共付了27萬8000元，做了一些去皺、少女針、線雕等項目。

從沒整形過的雷女坦承，對於這些醫美項目的收費行情沒有概念，也不了解哪些部位要整形、如何整。去年5月和7月，她應診所要求複診，又分別付了51萬6000元、39萬7800元。直到去年年底，雷女的兒媳婦才發現婆婆疑似遭到詐騙，找上診所對質。

雷女提供的醫美前後對比圖。（取材自1818黄金眼 ）

根據診所方今年1月提供的收據，雷女做了好幾頁的項目，包括去年7月的「填充劑注射-額部填充術-額頭-豐額」金額17萬8000元；「奶奶肉提升、下脖線提升」這兩項分別是10萬元；除了各種填充劑注射、皮內注射，還有區域射頻熱療之類的項目。

雷女提供的醫美收據。（取材自1818黄金眼 ）

但雷女表示，做了那麼多項目卻沒感覺到效果，還讓她經常頭暈，更睡不好，憂鬱症都復發了。她說，診所方稱這些副作用過一陣子就會好，但過了半年多都沒有改善，而介紹她到診所的李女已經聯絡不上。

診所方則稱，不清楚雷女與李女的事情，雷女做的項目很多，主要都是在臉上注射、提升類的項目，沒有動手術，還強調醫美效果因人而異。「價格我們是明碼標價的」，診所員工說，並展示診所櫃台上的價目表。

雷女的兒媳婦表示，診所方曾提出願意退費20萬元，但他們不接受，要求診所退款80%，後續考慮透過法律途徑解決問題。