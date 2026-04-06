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護蘇州日籍母子遭刺身亡 中國官方公布胡友平救人畫面

記者張鈺琪／即時報導
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中共中央政法委清明節前公布胡友平生前最後畫面。（取材自中國中央政法委發布影片）
中共中央政法委清明節前公布胡友平生前最後畫面。（取材自中國中央政法委發布影片）

2024年6月24日下午4時許，蘇州一名日籍母親和她3歲的兒子在距離蘇州日本人外籍人員子女學校1公里處公車站等待校車時，一名中國籍男子突然揮刀襲擊該母子，校車隨車人員胡友平見狀出面攔阻不幸犧牲。今年清明節前，中共中央政法委發布見義勇為相關影片，披露多起救人犧牲瞬間，其中就包括胡友平生前最後畫面。

據南方都市報報導，2024年6月24日，蘇州日本人學校校車抵達公車站時，一名接送孩子的日本女性及其幼子遭一名大陸男子持刀攻擊。當時在場的校車引導員胡友平發現後立即上前制止，從背後抱住嫌犯，卻遭對方連刺數刀，經送醫搶救仍不幸身亡。

蘇州市公安局通報指出，案發於當日下午4時許，地點位於蘇州高新區塔園路新地中心公車站，共造成3人受傷（其中1人為中國籍、2人為日本籍）。警方當場逮捕52歲嫌犯周某，並依法刑事拘留。據日媒報導，該案於去年4月經中國法院審結，涉案男子以故意殺人罪被判死刑。

2024年6月24日，蘇州一名日籍母子遇襲，胡友平見狀出面攔阻不幸犧牲。（取材自...
2024年6月24日，蘇州一名日籍母子遇襲，胡友平見狀出面攔阻不幸犧牲。（取材自中國中央政法委發布影片）

事發後，中國當局將此案定性為「偶發事件」。不過這是當年6月中國發生的第二起外國人遇襲事件。同年6月10日，4名來自美國的大學教師在吉林市北山公園遭人持刀襲擊。同年9月18日，深圳又發生一起針對日本人的暴力襲擊事件，並導致一名日籍孩童不幸死亡。

對於胡友平英勇捨身救人，中國外交部發言人毛寧2024年6月28日在例行記者會上表示，胡友平體現了中國人民的善良和勇敢。日本駐華大使館則於同年6月28日降半旗致哀，並發文表示，胡友平以一己之力保護無辜婦幼，其勇氣與善良值得致敬。

2024年7月2日，胡友平被授予「蘇州市見義勇為模範」稱號。南方都市報此前報導，2025年7月22日，中國第15屆全國見義勇為英雄模範名單公布，胡友平獲「全國見義勇為英雄」稱號。為弘揚見義勇為精神，蘇州亦宣布設立「友平見義勇為基金」。

在當前中日關係緊張之際，中共中央政法委公布胡友平生前最後畫面，並稱「胡友平以弱小身軀從背後死死抱住兇徒」，其欲意傳達的訊息引發關注。中央政法委表示，中國確認見義勇為人員累計已超過17.8萬人，僅2025年就有96人因見義勇為而喪生。

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