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拿假學歷讀韓大學？ 遭驅逐的5名中國留學生打官司抵抗

中國新聞組╱北京6日電
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南韓湖南大學。(取自韓國湖南大學中國辦事處官網)
南韓湖南大學。(取自韓國湖南大學中國辦事處官網)

南韓湖南大學110餘名中國籍留學生被發現偽造美國大學學位矇混入學，事發後被勒令離開南韓，韓聯社報導，其中有五人不但拒絕離境，還提起行政訴訟，指控南韓相關入出境部門勒令出境做法不當，但遭地方法院駁回。然而，這五名中國留學生仍不死心，繼續向高等法院提出抗告。

報導指出，南韓法務部先前發現，透過國際交流計畫進入南韓湖南大學就讀的112名中國籍留學生，所提交的美國大學學位證均屬偽造。2025年底，這些學生已被校方強制休學，並被勒令離境。

報導說，南韓法務部此後擴大調查範圍，發現另外五名2025年9月透過同一交流計畫，以插班方式進入湖南大學就讀的中國籍留學生，也涉及偽造學歷。

報導指出，這五名中國籍留學生的居留許可，因此被學校所在地的南韓光州「出入境外國人事務所」（入出境管理單位）註銷，並勒令出境。五人為此提起行政訴訟，要求該所撤回註銷居留許可及勒令出境的裁定。

這五名中國籍留學生宣稱，他們有「認真修讀」有關大學的線上教學課程，所持學位證書並獲得美國管轄地政府簽發的認證。五人還說，他們難以對「權威的國際性認證」再進行驗證，但他們是透過「可靠的留學仲介」，辦理轉入湖南大學的手續。

根據報導，在這五名中國籍留學生提出抗告後，當地高等法院預定6月11日開庭審理。

留學生 南韓 中國留學生

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