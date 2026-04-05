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喪宴圍牆倒塌 雲南25歲女被砸死 遺體1原因停放半年多

中國新聞組／即時報導
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陳麗華說，塌的部分是後來加蓋的牆體，沒有構造柱。（取材自中新周刊／受訪者提供）
陳麗華說，塌的部分是後來加蓋的牆體，沒有構造柱。（取材自中新周刊／受訪者提供）

雲南昭通一場喪宴圍牆倒塌事故造成6人死亡，事發過了半年，其中25歲女子呂珂宇遺體至今仍未火化，家屬不接受事故被定性為「意外」，拒絕賠償並要求政府出具正式調查報告。

中國新聞周刊報導，2025年9月10日，呂珂宇在昭通市昭陽區一場喪宴中，遭倒塌圍牆壓中身亡。呂母陳麗華表示，喪宴因場地不足借用他人院壩並搭設雨棚，當晚圍牆突然倒塌釀成悲劇。事發後，當地成立聯合調查組，提出每戶14.6萬元（人民幣，下同）賠償方案，並要求儘快火化遺體，但陳麗華拒絕接受。

陳麗華說，鄉政府反覆表示，事故已被認定為「意外」。 但她不認可這一說法，倒塌的牆體是人為搭建的，喪宴現場也是人為布置的，「怎麼就只是意外呢」？

官方曾通過視頻表示，涉事圍牆高約3米，未設構造柱且屬獨立結構，在降雨與風力影響及臨時搭棚拉力作用下倒塌。然而陳麗華指出，該牆原本僅數十公分高，後期違規加建至3米，且未按規範設置鋼筋與構造柱，質疑存在安全隱患與監管漏洞。

根據相關規範，牆體長度超過4米應設置構造柱，而當地農村建房亦需報批並接受監管。陳麗華認為，除喪事主辦方與施工者外，相關部門亦應承擔責任，要求查明真相並公開書面報告。

事發現場。（取材自中新周刊／受訪者提供）
事發現場。（取材自中新周刊／受訪者提供）

事故處置一直陷入僵局。陳麗華說，春節前，當地相關部門再次提出與此前一致的賠償方案，並明確表示不會出具調查報告。她提供的一份錄音顯示，工作人員說「這個情況只是算意外事故，並不是安全生產事故，觸及不到任何部門」。

陳麗華拒絕了這一提議，她質疑這一金額更接近「撫慰金」，而非基於事故性質核算的法定賠償。「至少要先查清事實、劃清責任，再談賠償。」

對此，法律人士指出，該事件屬民俗活動中發生的意外，更接近民事侵權糾紛，未必適用生產安全事故調查機制。若監管存在疏失，通常屬行政責任，難直接轉化為賠償責任。家屬若索賠，需透過民事訴訟，由法院依過錯比例判定責任。

目前事件仍未取得進展。陳麗華持續向相關部門反映情況。她說，至今仍未告訴家中老人這個噩耗，一直以女兒「外出打工」隱瞞死訊。婆婆經常問她，女兒是否有打電話，還有多久能回家。每當陳麗華整理女兒房間扔掉一些東西時，婆婆就提醒她，不要亂扔，「等孫女回來自己收拾」。

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