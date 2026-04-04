保母竟是家賊 5月盜走雇主28件價值百萬奢侈品 28萬賤賣

李某竊走雇主28件奢侈品。（取材自微博）

上海的張女士將自己購買的多個名牌手提包和首飾存放在家裡，近日換季要找包搭配，卻只找到一堆空盒子，裡面的名牌包全不翼而飛。張女士急得報警，警方查看監控，發現張女士的許多名牌包、首飾、衣物等奢侈品，都被家裡雇請的保母放進黑色垃圾袋裡竊走，前後28件價值總計超過百萬（人民幣，下同），卻被保母以28萬賤賣，讓張女士氣得直呼「我把她當家人，她把我當提款機」。

據看看新聞Knews報導，3月中旬，張女士向楊浦新江灣城派出所報案稱，她發現存放在家裡的多個名牌手提包和一些首飾不翼而飛了，估算損失70萬元。民警查看監控，發現張女士家中的保母李某的舉動異常，「平時垃圾袋放在門口就有人收的。這天嫌疑人把夾裹著名牌手袋的垃圾袋帶出院子後，藏匿在小區裡，然後再獨自返回」。

張女士在儲物間臨時加裝的攝像頭，也記錄下了3月21日，李某在4樓儲物間翻箱倒櫃之後，拿走了一個名牌包袋。當天下午民警上門抓捕李某時，在房門口的黑色垃圾袋裡，找到了這個包。

在李某住處，民警找到了那個還沒被賣掉的包。李某供稱，去年7月來到張女士家中從事家政服務後，很快發現雇主張女士家裡有眾多貴重物品，並且放置隨意。在貪念驅使下，開始利用打掃衛生時的便利，盜竊包袋、首飾、衣物等貴重物品，並裝進黑色垃圾袋中帶出家門。民警初查被盜物品就有28件，遠超張女士報警時倉促盤點的數量。

民警說，犯罪嫌疑人李某通過網路平台進行銷贓，銷贓價格遠低於市場流通以及被害人購買價格。據初步查明，去年7月李某入職，從她11月賣出第一個贓物，涉案價值已達到百萬，銷贓價格達到28萬，28萬元非法所得已被李某揮霍一空。

目前，李某已被採取刑事強制措施，警方正在進一步梳理被盜物品數量、同時追贓挽損。