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自學法律助鄉親維權 「烏有之鄉」主編李道國遭跨省刑拘

中國新聞組╱北京29日電
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李道國。(取材自微博)
李道國。(取材自微博)

知名左派網站「烏有之鄉」主編李道國，25日在北京被河南新鄉輝縣公安跨省抓捕，家屬接到河南省輝縣市公安局寄送的刑事拘留通知書，確認其於26日被河南省輝縣市公安局以涉嫌敲詐勒索罪刑事拘留；李道國近年積極幫助家鄉民眾維權，舉報非法採礦企業。

眼望北方報導，「烏有之鄉」網站主編李道國25日晚間8時許，從北京海淀區的家中被帶至太平莊派出所，隨後由來自河南新鄉輝縣市的公安人員帶走。李道國向朋友發消息稱「派出所來找我了」，自此失聯，因24小時後仍下落不明，家屬先後與北太平莊派出所、輝縣市公安局等多方聯繫，才確認李道國因涉嫌敲詐勒索罪被刑事拘留。

目前李道國被羈押在新鄉市看守所，案件由輝縣市公安局刑偵大隊經辦。

據「輝縣那些事」發布的一篇題為《圍繞輝縣黑鹿河的政府信息公開：五載維權步步難，公權失責寒民心》的文章稱，李道國18日曾在輝縣市人民法院出庭，參加訴輝縣市水利局和輝縣市人民政府信息不公開一案。

李近年因輝縣家鄉環境被毀、礦山遭盜採，一直舉報涉事企業「中全建築材料有限公司」。李曾多次發文，指控中全建材藉疏浚河道名義非法採礦，破壞河道埋下洪災隱患；並稱幕後黑手是輝縣首富、曾連任四屆全國人大代表的裴春亮，裴更與上級官員勾結、魚肉鄉里。裴春亮2024年涉嫌違法違紀，被罷免全國人大代表資格。

文章提到，「面對我們的公開申請，他們要麼張口就謊稱河道疏浚方案是『國家秘密』，卻拿不出任何合法的定密文件和加密級標識，純屬信口搪塞；要麼直接把責任推給自然資源部門，謊稱河道紅線歸國土部門制定，可國土部門卻明確書面答覆不屬於自己制定。」村民們無奈，又向輝縣市人民政府申請行政覆議，結果仍維持原決定。

文章還指出，李道國大學畢業後留京工作，之後加入「烏有之鄉」。李道國為幫助家鄉民眾維權，自學法律並通過國家統一考試，今年2月獲司法部授予A類法律職業資格。李道國曾發帖稱，「將開啟人生下一段不同於以往的旅程，爭取做一位無愧於國家和人民的法律人」。「烏有之鄉」是中國一個帶有政治左翼與毛澤東思想色彩的政經評論網站，2003年開站。

截至目前，尚不清楚李道國被刑事拘留一事是否與此案相關。

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