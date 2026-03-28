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煙花店主舉報索賄 引爆店鋪後喝農藥自盡…13湘官受罰

中國新聞組／北京28日電
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網傳爆炸畫面。（視頻截圖）
網傳爆炸畫面。（視頻截圖）

湖南郴州「勇鑫煙花」店主彭海勇去年11月實名舉報當地官員索賄後，引爆自家庫存煙花並喝農藥自盡，遺言控訴「環保局、城管局貪官，把老百姓往死路上逼」。官方27日通報調查結果，調查組證實有13名公職人員存在違紀違法行為，已對其作出嚴肅處理。

綜合媒體報導，該事件發生於2025年11月30日早上，位於同心路的煙花爆竹零售門店發生爆炸，造成3人受傷，現場曾傳出明顯爆炸聲並引發震感，事件引起社會廣泛關注。

事發前，店主彭海勇曾在網絡實名舉報當地公職人員涉嫌違紀違規，並發布飲用農藥影片，指控有官員索要財物、拿取煙花不付款，並批評相關部門「一刀切」政策影響生計，留言稱「把老百姓往死路上逼」。事件發生後，當地政府成立聯合調查組展開全面核查，並一度由醫院全力救治當事人。

經歷近4個月調查，官方認定燃爆事件為彭海勇本人引爆店內煙花爆竹後服毒自殺，最終搶救無效死亡。調查指出，彭海勇自2019年起透過銀行貸款、網貸平台及信用卡等多渠道借貸，用於房貸、車貸及其他開支，事發前累計負債達303.7萬元人民幣，且短期內需償還逾67萬元本金及利息；自2025年8月起，其多次在社交群組發表過激言論並流露輕生念頭。

針對其生前舉報內容，調查組核實確認共有13名公職人員存在違紀違法問題，包括違反中央八項規定精神、工作紀律及群眾紀律等。其中，當地應急管理部門2名基層幹部被查實存在索賄及接受宴請行為，已被給予黨內嚴重警告處分並免職；其餘11名責任人員亦受到相應處理。同時，郴州市應急管理局黨委及生態環境局黨組被責令作出書面檢查，相關黨組織亦被問責。

在經營環境方面，2025年11月郴州市調整市區煙花爆竹禁燃區域，涉事店舖被畫入禁燃範圍。按規定，區內不符合條件的零售點將不再續發許可。雖然事發時店舖經營許可仍有效至2025年12月31日，且尚有約值8萬元存貨，但面臨後續無法經營的情況。

針對彭海勇曾指控當局「一刀切」影響從業人員生計，通報強調市區禁燃煙花爆竹的政策合規，當局穩妥有序推進，已對受影響商戶開展政策宣講，並協調批發企業回購存貨。

涉事煙花店店主。（視頻截圖）
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