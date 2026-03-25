張雪峰猝死遺產估8億 11歲女兒能否順利繼承受關注

41歲張雪峰突發心源性猝死的消息，引發公眾對過勞的反思。據悉，他2023年曾因過勞、胸悶心悸被強制住院，生前微博中反覆出現的「凌晨」與「累」，真實記錄了他長期超負荷工作狀態。而張雪峰猝逝後留下的遺產 ，據估算達3億至8億元（人民幣，下同），公眾最關注的是他年僅11歲的女兒，能否順利繼承這筆財富。

張雪名下關聯11家企業，其中九家存續，核心資產為蘇州峰學蔚來教育科技有限公司，持股75%，該公司主營高考志願填報業務，2024年營收突破8億元，媒體估值約5億至8億元。

其他資產包括蘇州研途教育科技、峰閱萬卷文化圖書等九家公司股權，以及北京、蘇州等地的房產，估值數千萬至1億元。他曾公開直言自己有幾億的資產放在銀行帳戶上。

張雪峰生前最疼愛的就是女兒張姩菡，他曾宣稱「給女兒賺夠了一生的錢」，若她學習不好則「混個本科學歷進銀行」，並承諾將公司上億存款存入女兒就職銀行。張雪峰也為女兒註冊近40枚商標，甚至規畫「星湖街教育閉環」理想。

但因女兒年僅11歲，未成年且父母離異，外界擔憂她無法自主管理巨額資產。

根據輿論推測，張雪峰遺產可能引發家族糾紛，例如父母與兄弟姊妹。法定繼承中父母享有份額，若未立遺囑，其父母及兄弟姐妹或可參與分配。而離婚多年的前妻，作為女兒監護人也可能介入資產代管。

張雪峰曾稱，女兒「快樂成長高於學業競爭」，但他猝然離世使其「騎電動車接送女兒上大學」等承諾成為遺憾，不少網友感慨，「再多的錢也無法彌補父愛缺失」。

此外，曾因過勞被強制住院的張雪峰，生前微博中最常出現的便是「凌晨」與「累」，他曾提及「凌晨三點落地武漢」、「加班到凌晨三點」、「一天只睡五小時」等細節，印證了他在體力與精神的極限消耗。

2023年，張雪峰曾因過度勞累、胸悶心悸被強制住院，網友曾提醒他嘴唇發紫需關注心臟問題，但他以「剛跑完半馬」輕鬆回應。

對此，醫學專家指出，身體疲勞時運動，反而會逼迫心臟超負荷泵血，極易誘發惡性心律不整。猝逝前三天，張雪峰仍在朋友圈打卡跑步，月跑量達72公里。