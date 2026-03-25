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明星私事霸榜…姚晨「官宣」離婚 人民網批濫用權威詞彙

中國新聞組╱北京25日電
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姚晨官宣離婚，人民網狠批占用公共資源。(取材自微博)
姚晨官宣離婚，人民網狠批占用公共資源。(取材自微博)

女星姚晨與攝影師曹郁離婚的消息近日在網路引發討論，短時間登上多個平台熱搜，遭人民網點名狠批；評論文章說，明星將私生活過度公共化，並直指「官宣」一詞被濫用，本質上是一種收割公共注意力紅利的「偽事件」，呼籲平台與社會共同維護公共輿論空間，使真正關乎民生與社會發展的重要信息能夠被更多人看見與關注。

人民網23日發布一篇為「人民網三評『所謂官宣』之一：自爆私事，何來『無意』！」的評論文章。

文章首先說，近日姚晨與曹郁被傳離婚的消息引發網路熱議，相關話題迅速登頂熱搜。放眼當下的網路輿論場，這類明星私事霸榜的場景屢見不鮮。「官宣」二字，更是成為明星、名人、網紅們頻繁使用的熱詞。

聯合早報引述人民網評論文章指，近年來娛樂圈中明星婚戀、分手、代言等消息，頻繁以「官宣」形式發布，形成明顯的流量操作模式，這類信息雖然屬於個人生活或商業活動，卻往往通過精心設計的傳播方式，迅速霸占輿論熱搜，從姚晨離婚事件到各類代言、戀情公開，類似現象已成常態，顯示娛樂話題對公共注意力的持續擠壓。

文章援引社交平台數據指出，僅2025年上半年，娛樂領域「官宣」代言事件就達637次，其中5月20日一天出現25次「官宣」，創下歷史峰值。評論認為，這類信息並非自然發生的公共事件，而是以傳播為導向的人為媒介行為，屬於典型的「偽事件」。

人民網評論表示，離婚是私事，並不涉及公共利益，也不是公眾知情權範圍，沒有義務在公共社交平台公開，並稱不該用「官宣」這一權威性詞彙，應讓該詞彙回歸專屬權威發布的含義。

人民網評論進一步指出，「官宣」原本是黨政機關或權威部門發布重要政策與公共信息時使用的正式語彙，具有嚴肅、權威和公信力的象徵意義，但如今該詞被廣泛套用在明星婚戀、網紅動態和商業代言上，使原本莊重的公共話語逐漸娛樂化，甚至淪為吸引流量的標籤。這種語義轉移不僅削弱權威語言的嚴肅性，也使公共話語邊界變得模糊。

文章強調，愈演愈烈的「官宣」亂象，也對信息傳播秩序造成干擾，社會每天能關注的議題有限，當娛樂私事長期占據輿論中心，勢必擠壓民生政策、安全預警與公共議題，真正需要社會關注的重要信息就可能被淹沒，因此有必要重新審視「官宣」的使用範圍，讓權威話語回歸其應有的嚴肅定位。

姚晨官宣離婚，人民網狠批占用公共資源。(取材自微博)
姚晨官宣離婚，人民網狠批占用公共資源。(取材自微博)

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