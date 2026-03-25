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「張麗、蕊霞姐妹留念」…八達嶺長城刻字 2缺德婦遭行拘

中國新聞組／北京25日電
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兩名婦人在八達嶺長城城牆上刻字。（視頻截圖）
兩名婦人在八達嶺長城城牆上刻字。（視頻截圖）

中國近年來持續宣導文明旅遊，提升整體國民的旅遊素質，但在北京八達嶺長城上，仍有遊客無視規定在城牆上刻字；兩婦長城上刻「姐妹留念」被行拘，律師表示，最重可判刑5年。

港媒香港01報導，影片顯示，一名身穿白色上衣的中年女子在八達嶺長城的城牆上刻字，身旁一名身穿彩色條紋上衣的中年女子則用手機拍攝，疑在記錄同伴刻字的過程。事後，城牆上可清晰看到「張麗、蕊霞姐妹留念」字樣。

報導引述極目新聞消息指出，八達嶺長城遊客服務中心的工作人員稱，事發於3月23日，片中兩名女士刻字的情況屬實，景區工作人員已找到涉事兩人，並將她們移交派出所處理，後續會由公安機關負責。

據報導，北京市公安局延慶分局通報，有遊客在八達嶺長城北八樓至北九樓之間城磚上刻劃名字等字樣，根據《治安管理處罰法》有關規定，延慶警方對刻字人員依法作出行政拘留並處罰款的處罰。

河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，在八達嶺長城刻字屬於故意毀壞名勝古蹟的行為，違反《長城保護條例》、《文物保護法》，根據《治安管理處罰法》第75條刻劃、塗污或者以其他方式故意損壞國家保護的文物、名勝古蹟的處警告或者500元（人民幣，下同，約72美元）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，並處500元以上1000元以下罰款。

長城景區發生遊客刻字情況已非第一次。今年3月2日，一名遊客在城牆磚上刻下「河南曹通」的字樣，被拍下視頻引發熱議。去年5月，長城檢票口的電子屏幕上，滾動播放5名遊客在長城刻劃的視頻，上述兩事件遊客均被處以5日行政拘留，並處200元罰款。

有網友表示，「損害國家古蹟，罪大惡極，應該判囚終身或死刑！」還有網友認為「最多只罰500，有用嗎」。

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