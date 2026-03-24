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偷吃下場？ 山西男被棄屍街頭 下身赤裸、生殖器遭切除

中國新聞組／北京24日電
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山西運城有男子陳屍街頭。（視頻截圖）
山西運城有男子陳屍街頭。（視頻截圖）

山西省運城市近日驚傳駭人命案，網路社交平台上流傳一段影像，顯示一名男子陳屍路邊，下半身赤裸，生殖器疑似遭到切除。網友指稱，死者可能因介入他人婚姻，猜測是被戴了綠帽的人夫報復殺害。警方已封鎖現場調查，截至目前，官方尚未對此事件做出任何通報或證實。

綜合媒體報導，根據X平台上流傳的影片，事發地點被指認是山西運城鹽湖區一處名為海上御庭的住宅小區外的人行道。從畫面中可看到一名身穿藍色上衣的男子，下半身赤裸，倒臥在一排電動自行車停車位旁，看起來毫無意識，疑似已經死亡。

山西運城有男子陳屍街頭。（視頻截圖）
山西運城有男子陳屍街頭。（視頻截圖）

在男子倒臥地點的對面馬路，停放了多輛警車，數名戴上白手套疑是鑑識人員架起臨時圍幕遮擋死者遺體，並從多個角度對男子下半身進行檢查和取證。據了解，男子右臀部靠近大腿處有一道明顯的橫向割傷，傷口的深度至少有2吋，但男子身上及事發現場，都未發現明顯血跡，也讓案件增添了幾分懸疑色彩。

當地網友推測，死者可能是一名與他人妻子通姦的男子，因此遭到憤怒的丈夫割去生殖器官以進行報復。目前當地官方未有通報事件，詳細仍待釐清。

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