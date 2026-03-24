捲重慶市長案 中LED晶片龍頭三安董座被查 股票跌停

中國LED晶片龍頭福建三安董事長林秀成被調查，股票23日一開盤就跌停。（取材自紅星新聞）

中國LED晶片龍頭三安光電22日公告，三安集團近日收到中國國家監察委員會簽發，關於公司實際控制人林秀成被調查的通知，受此影響，23日股市一開盤，三安光電就跌停。

據財新網報導，重慶市長胡衡華20日官宣被查。胡衡華主政長沙和重慶時期，曾為三安集團項目站台。

據界面新聞，該公告稱，自2017年7月10日以來，林秀成一直未在三安光電擔任任何職務。目前，公司生產經營管理情況正常，上述事項不會對公司生產經營產生重大影響。

官網資料顯示，三安光電創立於2000年11月，總部位於福建省廈門市，是一家化合物半導體研發、製造與服務企業，主要業務包括LED、微波射頻、電力電子、光技術，產品應用於照明、顯示、紅外線感測、AR眼鏡、新能源汽車、充電樁、5G、3D 識別碼、電波計算領域、光伏領域、電站、5G、3D 識別碼、電波計算領域。

林秀成是三安集團創始人，公開資料顯示，林秀成出生於1956年，現年70歲。2017年，林秀成將三安光電交棒給長子林志強。

「2026胡潤全球富豪榜」顯示，三安光電林秀成、林志強父子以人民幣160億元的身價，排名廈門第三大富豪。

三安光電先前揭露的2025年度業績預告顯示，預計2025年恐出現人民幣2億元至3億元虧損。

第一財經報導，三安光電23日開盤跌停，股價來到每股美股14.89元。