梅姨特別普通所以難抓…畫像師激動：7年終等到她落網

林宇輝為「梅姨」繪製畫像。（取材自大象新聞）

震驚中國社會的「張維平等人拐賣兒童案」，21日在廣東警方的努力下，追緝21年的犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭緝捕歸案；負責畫「梅姨」畫像的退休警察、模擬畫像師林宇輝得知落網消息後，激動高喊「終於等到這天」。

綜合新京報、大象新聞等媒體報導，林宇輝談人販子「梅姨」落網後心情特別激動，「七年來就盼著這一天」。他表示，「我朋友總是問我，梅姨真的存在嗎？我說存在，且遲早有一天會落網的」。21日早上，不斷有電話湧進來告訴他梅姨落網的消息，他一開始還不相信，「後來看到媒體報導才發現原來是真的」。

林宇輝說，他第一次接觸梅姨案是在2017年，當時他還是山東省公安廳物證鑒定中心的在職高級工程師，是該單位裡的首席模擬畫像專家，「申軍良透過媒體找到我，讓幫忙畫一幅申聰長大後的模擬畫像。」

2019年，林宇輝獲警方邀請到廣州增城，當地警方安排一名曾與梅姨同居過的老漢及其女兒與他見面，由他們口述梅姨的體貌特徵。根據描述，林宇輝用四、五個小時繪製第一版模擬畫像，多次修改，目擊者認為相似度達到90%。後來，申軍良和媒體記者曾多次帶著畫像到廣州增城，在梅姨曾經居住和活動過的地方讓周邊居民辨認，不少人看到畫像後表示「這是阿梅」。

「梅姨」在落網前沒有在社會上留下任何一張照片，到哪也不出示身分證；針對有報導稱，梅姨實際長相與模擬畫像相似度可能不足30%的說法，林宇輝回應：「現在沒有看到這人，這個說法我認為不一定準確。」他認為，人隨著年齡增長會自然衰老，「而且畢竟她是被通緝的，這個人的精神會受到很大的影響，肯定會加速衰老」。同時，「畫像已過去多年，『梅姨』本人為躲避抓捕必然會有一些偽裝。」

林宇輝說道，「梅姨」住在老漢那，就只是為了尋一個落腳處，住了兩年老漢也沒看過她的身分證。

至於梅姨為何能躲了那麼多年？申軍良的代理律師劉長認為：「不是她有特別強的反偵查能力，也不是她有什麼特殊手段，其實很可能因為她特別普通，你根本想像不出她是一個犯罪分子。」

劉長進一步表示，這些被拐兒童的案件多發生於20多年前，受當年技術手段等條件的限制，警方想要在茫茫人海中準確找到「梅姨」，確實會面臨很多困難。

至於梅姨的真實照片是否會被披露？有律師表示，一般情況下，等法院判決生效後，官方會依法公開相關信息，到時候就能看到梅姨的真實照片，可以和模擬畫像進行對比。