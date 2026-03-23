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陝西醉男公車上猥褻女生還打人 高一小伙1舉動全網按讚

中國新聞組／北京23日電
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男子被學生包圍，一名學生壓住男子的上半身，將其摁在地上不能動彈（取材自極目新聞）
男子被學生包圍，一名學生壓住男子的上半身，將其摁在地上不能動彈（取材自極目新聞）

陜西延安一名40歲張姓男子喝醉酒後在公車上猥褻初中女學生，甚至還出手打人，一名高中男生隨即挺身而出，擋在受害女生和張男之間，並協助報警，張男試圖下公車逃跑，被男學生出手制服。據了解，這名男生是延安東辰中學高一學生，公安機關表示，將按程序為其申報見義勇為褒獎榮譽。

綜合極目新聞、新民晚報報導，近日網路上流傳一起高中生制服公車猥褻犯的消息。從網上流出的現場照片可看到，一名男子被學生包圍，一名黃頭髮的男學生壓住男子的上半身，將其摁在地上不能動彈。在評論區還有網友貼出男學生的朋友圈截圖，截圖中寫道：「我沒有打架，是這個喝醉了的男子在公交車上摸一個初中女生的胸，然後人家女生說了，他還打女生的嘴，然後我幫女生報完警聯繫完家長後，這個男的下公交車要跑路，我上去給放倒了，已經交給警察了。」

另一段視頻則記錄了公車上的情況，視頻中，一名女子大聲斥責涉事男子，「我也是家長，注意你很久了，為什麼？你欺負人家娃娃，你走不了，立刻報警。」女孩在一旁用手機報警，這時黃頭髮男生上前隔開了涉事男子與女孩，並接過女孩的手機說明情況。

一名未成年的高一男生，能夠制服一個三四十歲的成年男子，網友紛紛點讚：「兄弟，好樣的」、「臨場應變能力比好多成年人強」。據了解，這名男生是延安東辰中學的高一男生小徐，校方人員表示，小徐的體育和其他科目成績都還可以，倒是沒學過什麼擒拿格鬥；他們已對小徐進行了安慰，那個女學生是另外一所初中的，兩人之間並不認識。待全面調查核實後，校方會為小徐申報見義勇為榮譽。

目前涉事男子已被警方採取強制措施，根據延安市公安局寶塔分局發布的警情通報，案件正在依法辦理中。公安機關積極會同相關部門對受害人及家屬進行疏導安撫，同時按程序為相關見義勇為人員申報褒獎榮譽。

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