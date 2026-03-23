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請導師「挽回前任」男5天花了5萬多元 錢差點要不回來

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一名王先生為了挽回前女友，遭遇到「情感修復」詐騙。（取材自極目新聞）
一名王先生為了挽回前女友，遭遇到「情感修復」詐騙。（取材自極目新聞）

中國一名男子為了挽回已分手的女友，輕信網絡「低價情感修復」服務，短短5天內被引導多次付費，累計支出5萬多元人民幣，察覺上當後要求全額退款屢屢被拒。

極目新聞報導，當事人王先生反映，去年8月他與前女友分手，今年1月底，他得知對方有的新對象並計畫訂婚，情緒受到影響，多次嘗試挽回未果。

2月10日，王先生在直播間69元（人民幣，下同）「情感挽回」噱頭吸引，隨後被引導加入群組並添加企業微信，開始接觸所謂「專屬導師」。

在對方安排下，王先生完成情感測評並提供聊天紀錄，專屬導師以「復合成功率高」為由，推薦多項付費服務。當日，他簽訂首份婚戀輔導合同並支付3980元。

2月11日晚，導師開始PUA他，指責他情商低、不會說話、不懂送禮，甚至曲解女方的正常回覆，稱女方仍對他有好感；又稱兩人分手且復合受阻，是因為沒有中間人幫忙，而他們作為專業機構，可以線上私信女方，逐步介入撮合，還強調「時間緊急，必須加急推進」。

早已被女方即將訂婚的消息攪亂心智的王先生，聽到導師這番話如同抓住救命稻草，完全失去理性判斷，於2月12日簽訂第二份婚戀輔導合同，支付費用7980元。

2月13日，導師進一步提出可提供「線下介入」服務，包括前往女方所在地進行接觸與撮合，甚至聲稱可通過製造偶遇、上門溝通等方式打消她的訂婚念頭。在導師反覆勸說和極度焦慮的雙重夾擊下，王先生於2月14日簽訂第三份合同並支付4萬5000元。至此，5天內累計支出達5萬6960元，全部通過花唄支付。

簽完三份合同後，王先生逐漸發現不對勁。全程他與所謂導師僅通過企業會議通話溝通，沒有任何文字交流，每次都要求他在獨處環境接聽，通話時長約一小時，所有服務內容、收費依據均未留下任何文字憑證。

王先生查詢後才發現，涉事公司存在多起誘導消費投訴，遂於2月14日提出全額退款申請。對方初期口頭同意，但後續提出僅部分退款方案，雙方未能達成一致。

導師給出退款方案：第一份3980元合同因已提供服務不予退還，第二份7980元合同因未提供服務全額退還，第三份45000元合同僅退還40%，且要求王先生刪除網上發布的維權帖，這一方案遭到王先生拒絕。

3月22日，王先生表示，在媒體介入後，雙方於3月20日在當地派出所達成調解協議：第一份及第三份合同退款70%，第二份合同全額退款，相關款項已全部到帳。

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