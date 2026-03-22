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拐童「梅姨」從不拍照 落網時與模擬畫像相似度僅30%

中國新聞組／北京22日電
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「梅姨」長相與模擬畫像相似度不足30%。(取材自南方都市報)
「梅姨」長相與模擬畫像相似度不足30%。(取材自南方都市報)

涉拐賣至少九名兒童的「梅姨」女子謝某某落網，許多人對「梅姨」的印象，來自警方委請「神筆警探」林宇輝所繪製的模擬人像圖；但有知情人士表示，多年過去，「梅姨」謝某某長相變化很大，謝某某落網時的長相，與警方此前公布模擬畫像相似度不到30%。謝某某行事相當神祕，和男友同居三年，從來不讓包括男友在內的任何人看她的身分證，且三年內沒留下一張照片，每回僅住兩天就說要去「做生意」離開，這生意就是拐賣兒童。

2017年初，梅姨的稱呼第一次為人所知。2017年6月，廣州增城警方發布一則關於「梅姨」懸賞通報稱，「梅姨」真實姓名不詳，身高1.5米，曾長期在廣州增城和韶關新豐地區活動，通報中還附有一張「梅姨」黑白畫像。

2019年，應被拐兒童家屬多次要求，警方繪製梅姨第二張畫像，經當時落網的此案嫌疑人張維平辨認，與梅姨相似度不足50%，且與第一張畫像差異較大。此後「梅姨」如同消失，再次出現在大眾視野便是此次落網，此前全靠畫像。

不過據羊城晚報引述知情人士表示，多年過去，梅姨長相變化很大，與此前公布的模擬畫像相似度不到30%。

曾協助廣東增城警方繪製梅姨模擬畫像的專家林宇輝表示，他先後於2019年、2023年畫過兩張梅姨的模擬畫像。梅姨非常清楚自己犯下的罪行，推測她始終保持著很高的警惕性，可能在躲藏的過程中變換髮型，並且在外出時躲避監控或遮擋特徵，但基本特徵不會變化，且畫像在此案中僅起到一個助力作用。林宇輝曾擔任山東省公安廳首席模擬畫像專家，被媒體譽為「神筆警探」。

另據大河報，謝某某行事確實如林宇輝所說很神秘，與她同居三年男友曾回憶相處細節稱，當時的女朋友自稱叫「潘冬梅」，家在廣州，有兩個女兒，當時有50多歲，是親戚介紹認識的，她總是住兩天就走，沒有拍照片。

同居三年之後，梅姨自稱回家拿戶口本回來結婚，之後就消失不見。在他們交往的兩年中，梅姨每次在他家住一陣就走了，說是去做生意，過一陣又回來，而且從來不讓人看她的身分證，那時，男友並不知道，梅姨說的「生意」是拐賣兒童，而且是「只要有孩子就收」。

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