「在辦公室公然偷吃」 深企公告開除女副總 網友開酸了

深圳一企業發公告，曝光兩名前副總「在辦公室公然偷吃」。（取材自極目新聞）

深圳一家電子公司日前發出公告，稱該公司的程姓女副總，與另一家關係公司的賀姓男副總，因「在辦公室偷吃破壞社會公序良俗」被開除。公告傳開後引起網民熱議，有人認為公告侵犯隱私，也有人認為沒必要把「偷情」寫成「偷吃」，「還以為在辦公室吃個東西有這麼大的罪過」。

極目新聞報導，深圳金航標電子公司日前對公司客戶和朋友發出公告，內容指程姓女副總和薩科微半導體賀姓男副總已於春節前被開除，主要原因有兩個，一是內外勾結大肆侵吞公司資產，「二是竟在辦公室公然偷吃，嚴重破壞社會公序良俗，影響工作風氣，也觸犯國家法律法規，公司正在追究他們的刑事責任」。

該公告還說，如發現程女與賀男的犯罪線索可告知公司，核實後重酬。

報導指，金航標電子於2007年成立，專注於射頻天線電子連接器的研發製造。薩科微半導體公司成立於2015年，專注於半導體研發製造。兩家公司的法人和總經理為同一人，註冊地也為同一地址，兩家公司員工經常一起舉行團建和培訓活動。

公告在網路上流傳後，引發熱議，有人質疑公告內容涉及個人隱私不妥；也有人對公告中用「偷吃」一詞表達「偷情」感到可笑，「還以為在辦公室吃個東西有這麼大的罪過」、「我還以為偷吃零食」、「偷情就偷情，還來個偷吃，公司也是很給面子了」。