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拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

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拐走9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長：很激動

記者林宸誼／即時報導
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中國惡名昭彰人口販子「梅姨」落網。（取材自央視新聞）
中國惡名昭彰人口販子「梅姨」落網。（取材自央視新聞）

在被拐兒童家庭苦等多年後，中國廣東省廣州市公安局發布，經警方不懈努力，「張維平等人拐賣兒童案」取得重大進展，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物、惡名昭彰的人口販子「梅姨」。

央視新聞21日報導，2003年9月至2005年12月期間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。案發後，中國公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級公安機關聯合專案組開展偵辦工作，並於2016年將張維平等五名犯罪分子抓獲。張維平供認拐賣兒童的作案事實，並稱所拐兒童是通過「梅姨」販賣。

為了能盡早讓失散的家庭團圓，專案組偕同受害家庭和社會各界力量持續開展尋親、解救工作，於2019年至2024年間將被拐兒童悉數找回，並組織認親。2023年4月，主犯張維平等人被依法執行死刑。但因真實身分等關鍵資訊的缺失，「梅姨」作為該案的關鍵人物，始終未能歸案。

專案組民警多年來堅持走訪調查、公布模擬畫像並廣泛徵集線索。2025年，在中國公安部指導、外省公安機關的支持下，專案組發現一位名叫謝某某的女子，特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某正是「梅姨」。近期專案組將嫌疑人謝某某抓獲。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。目前謝嫌已被警方依法逮捕，案件進一步辦理中。

長江日報旗下新聞客戶端「九派新聞」報導，「梅姨案」最後一個被找到孩子的家長歐陽國旗，中午時接到警方的電話得知「梅姨」落網，他感慨，「必須要讓她受到應有的懲罰，以及給予我們賠償。」

歐陽國旗稱，得知這一消息很激動，直到今天，他感覺事情才圓滿結束，心裡的一塊大石頭才終於落了地。他很想看看這個人長什麼樣，生活中究竟是一個怎樣的人，能做出這樣的事情。

2005年，歐陽國旗夫婦租住在廣東省廣州市增城區仙村鎮一處村莊，5月26日上午9時許，歐陽國旗的妻子在廚房忙碌，孩子在出租屋門口嬉鬧，僅短短幾分鐘孩子便杳無蹤影。事後，歐陽國旗才知兒子是被一名叫張維平的男子拐走。據張維平供述，其拐賣的兒童都是透過被稱為「梅姨」的女子轉賣。

2024年10月24日「梅姨案」中第9名被拐兒童──歐陽佳豪成功找到，意味該案涉及的9名被拐兒童已全部找回，9個家庭終於團圓。

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