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中國健身教練吃「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

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江蘇泰州查獲非法生產的「增肌神藥」流傳在健身教練圈子中，造成了失去性能力、生育能力的嚴重健康損傷，最後判處6名主犯有期徒刑4年6個月至緩刑不等的刑期。（取材自江蘇新聞）
江蘇泰州查獲非法生產的「增肌神藥」流傳在健身教練圈子中，造成了失去性能力、生育能力的嚴重健康損傷，最後判處6名主犯有期徒刑4年6個月至緩刑不等的刑期。（取材自江蘇新聞）

中國江蘇泰州的健身教練陸先生吃了一款網購「增肌神藥」後，發現自己失眠、發燒，連性功能也喪失了，2021年5月選擇報警，因此讓警方查出一個流傳在健身人士圈中的非法藥物生產、販賣鏈。

「中國新聞周刊」微博20日報導，警方追蹤溯源，發現該案的六名主犯均為健身教練。主犯祝某某自2021年上半年起，自行購買原料及裝置，在出租屋裡生產「增肌神藥」。這些藥品通過層層分銷，流到全中國十多個省份、2000多名健身愛好者手中。

據江蘇新聞，江蘇省泰州醫藥高新區人民檢察院第三檢察部主任張洪潤表示，這些藥物主要就在健身健美圈子裡流傳，指用了這個之後會更快地練成肌肉、更容易在健美比賽獲得名次。「如果獲得名次就會帶來很多的利益，涉及到他帶學員，比如原來一、兩千元（人民幣，下同，約145到300元）學費，現在就能變成一、兩萬元。」

經中國國家體育總局反興奮劑中心檢測，涉案藥物中檢出興奮劑目錄中的停用物質；泰州市市場監督管理局認定，涉案藥物無任何藥品批准文號及進口藥品註冊證書資訊。

經查，涉案主犯累計銷售金額600多萬元、非法獲利超過100萬元。在暴利驅使下，一些涉案人員不僅非法售藥還濫用藥物，導致健康嚴重受損。

張洪潤指出，服用這些藥物的人，裡面已有兩個20歲左右的健身教練完全喪失生育能力，而且是不可逆的，「這個事情在健身圈，就像不公開的秘密一樣，已經泛濫到大家就覺得大家都在用、大家就覺得用起來也沒出現什麼問題，就繼續用，但其實真正的危害性，只有當事人自己知道。」

2025年3月該案一審宣判，法院以非法經營罪，判處6名主犯有期徒刑4年6個月至緩刑不等的刑期，同時要求他們承擔122公斤涉案藥品無害化銷毀費用。目前所有涉案藥品已按危險廢物予以銷毀，涉案的25名健身教練，已被處以終身禁止從事藥品生產經營活動的行政處罰。

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