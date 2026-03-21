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出事了？液壓龍頭老董、常州首富汪立平被留置

中國新聞組／北京21日電
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「常州首富」汪立平被留置。（取材自觀察者網）
「常州首富」汪立平被留置。（取材自觀察者網）

常州首富、市值千億液壓龍頭恆立液壓董事長汪立平被留置。汪立平被留置的具體原因，恆立液壓並未披露，僅稱公司已對相關工作進行了妥善安排。日常經營管理由高管團隊負責，公司其他董事和高級管理人員均正常履職，生產經營情況正常。上述事項不會對公司生產經營產生重大影響。

綜合界面新聞、觀察者網報導，恆立液壓表示，公司20日從汪立平家屬處獲悉，其已收到江蘇省監察委員會簽發的「立案通知書」和「留置通知書」，汪立平已被留置。值得注意的是，在「2025胡潤百富榜」中，汪立平家族以860億元（人民幣，下同，約125億美元）的財富規模，將排名從上一年的第76名提升至第54名，蟬聯「常州首富」。

恆立液壓總部位於中國常州，成立於1990年，2011年在上海證券交易所上市。該公司主要從事傳動領域的控制設備與系統集成的研發、製造、銷售和服務工作，主要產品包括高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、液壓馬達、工業閥、液壓系統、液壓測試台、高精密液壓鑄件、精密絲槓、直線導軌、電動缸等產品。

官網信息顯示，恆立液壓在中國、德國、美國、日本、墨西哥分別建有7個液壓研發中心與12個生產製造基地。技術水平和生產規模已躋身於世界液壓領域前列，為全球2000多家客戶提供服務，主要市場涵蓋30多個國家和地區，產品遍及工程機械、農業機械、工業工程、海洋工程、能源科技、隧道工程等眾多行業。

2025年前三季度，恆立液壓營業收入為77.90億元，同比增長12.31%；歸母淨利潤為20.87億元，同比增長16.49%；扣非歸母淨利潤為20.09億元，同比增長15.78%。

3月20日當天，恆立液壓跌0.55%，報99.67元/股，最新市值約為1336億元。

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