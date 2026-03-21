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浙男向36同事借200萬 被炒不服、索賠240萬 公司揭細節

中國新聞組／北京21日電
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范先生不滿因向同事借錢遭辭退，起訴公司索賠240多萬。 （取材自半島晨報）
范先生不滿因向同事借錢遭辭退，起訴公司索賠240多萬。 （取材自半島晨報）

范先生投訴，他在浙江嘉興平湖獨山港一家大企業上班，年收入有五、六十萬（人民幣，下同）。去年9月，他因為跟同事借錢接到了公司的辭退通知書，他認為，借錢是私人之間的事情，公司不應該開掉他，要求公司賠償違法解除的賠償金和加班費等，共計240多萬（約35萬萬美元）。目前裁決結果還沒出來。

半島晨報引述嘉興廣播電視台「小新說事」報導，范先生表示，此前自己把錢交由大學校友投資，但因資金鏈突然斷裂錢收不回來，只能找同事借款幫忙。其向30多位同事借款，總共加起來有200多萬。范先生表示，自己和同事關係較好，互相熟悉信任，當時沒有寫欠條。

報導指出，公司人力資源的負責人柯總監，范先生是公司一個部門的經理助理，屬於班子成員之一，他們是在去年3月發現他跟部門員工借錢的事情。經過調查，發現他找部門裡36個人借過錢，找各種理由借，有的員工沒錢，他還叫員工在手機上貸款再借給他。還有的借了還，還了再借。

公司還發現，范先生借錢也不是拿去投資，而是拿去買彩票了。柯總監表示，除了在公司進行私人借貸活動，范先生還涉及窺探洩露公司的業務祕密，曾偷偷登錄同事的電腦，把公司相關的人員信息資料，發到自己的私人郵箱，也屬於重大違紀，於是經工會研究同意下達了解除勞動合同通知。

報導稱，知名律師河南澤槿律師事務所主任付建表示，勞動者嚴重違反用人單位規章制度的，用人單位可單方解除勞動合同且無需支付經濟補償。范先生為上級管理崗，向多名下級借款超200萬，教唆員工網貸出借，該行為發生在工作時間和公司內部，擾亂公司勞動紀律，且在經過警告後仍未整改。公司在解除勞動合同前已經提報工會並獲同意，且對違紀行為進行公示，最終下達書面解除通知，符合「勞動合同法」中用人單位單方解除勞動合同的法定程序要求。

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