為索高額賠償 湖北女子車禍住院429天 371天為「掛床」

為索高額賠償，女子「掛床住院」371天。(央視截圖)

湖北一名女子車禍住院429天，被疑「掛空床」拖時間，以索取高額賠償30多萬元人民幣(約4.3萬美元)。經法院查明，她實際住院58天，剩餘的371天屬於「掛床」行為。該期間的金額接近2萬餘元，費用由原告自行承擔。最終判決由被告向原告賠償共計金額19萬餘元。

患者病癒後趕緊出院是常規操作，但有人卻反其道行之，在醫師明確告知不需要繼續治療的情況下，故意留在醫院，這種現象叫「掛空床」或「掛床住院」。有的人「掛空床」時間甚至長達一、兩年。

央視新聞報導，2022年7月，湖北公安縣的李某駕駛轎車行駛在中心城區時，與橫過馬路的行人趙某發生碰撞，造成趙某倒地頭部受傷，李某車輛受損。交警經過現場勘查，對這起交通事故責任進行認定。

民警表示，經過調查最終認定，小車駕駛員違反道路交通安全法，承擔事故主要責任；行人橫過道路，未行經人行橫道，承擔此次事故的次要責任。

事故發生後，趙某被及時送醫，由於轎車辦理了保險，因此趙某住院期間的費用，由保險公司及駕駛員共同承擔。

這本是一起責任清晰的交通事故和賠償，但趙某的住院時間遠超醫師預判，她住院429天才辦理出院手續，並在出院後向李姓駕駛及保險公司提出包括醫療費、護理費、營養費、誤工費等總計30多萬元的賠償。

對於趙某的住院時間和索賠金額，李某和保險公司拒不認可，他們認為趙某故意延長住院時間來擴大損失，索要高額賠償。雙方就賠償金額未達成一致意見，為此趙某向當地法院提起訴訟。

為查明趙某是否存在過度醫療和「掛床住院」行為，被告律師申從醫院調取趙某住院時的長期醫囑、臨時醫囑、體溫單、CT檢查報告單、用藥紀錄等病程紀錄；調查發現，原告趙某確實存在「掛床住院」。

荊州市公安縣人民法院綜合審判庭副庭長袁敏表示，雖然原告起訴的住院天數是429天，但經查明，原告在醫院實際只有58天有相應的用藥記載，其他的時間都沒有治療紀錄；因此法院認定，原告實際住院天數應該為58天，剩餘的371天屬「掛床」行為，法院堅絕不支持此類有違誠信原則的行為。

袁敏說，通過核查，最終計算出來「掛床」期間的金額接近2萬餘元，這些費用都由原告自行承擔。最終判決由被告向原告賠償共計金額19萬餘元。本案判決現已生效且履行完畢。

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