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缺席重要會議…重慶市長胡衡華被帶走調查 傳涉貪腐落馬

中國新聞組／北京19日電
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重慶市長胡衡華17日傳出被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。圖為胡衡華6日在北京出席全國人大第四次會議重慶代表團開放團組會議。（中新社）
重慶市長胡衡華17日傳出被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。圖為胡衡華6日在北京出席全國人大第四次會議重慶代表團開放團組會議。（中新社）

重慶市長胡衡華17日傳出被帶走調查，網路盛傳可能涉及湖南的貪腐案，恐成為3月首名落馬的正部級高官；重慶官媒報導顯示，胡衡華18日首度缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會，引發網友關注。

62歲的胡衡華是湖南衡陽人，長年在湖南工作。

全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅2月10日被官宣落馬。易煉紅也是湖南人，長期在湖南工作，並在長沙市委書記任內，與時任長沙市長胡衡華是多年搭檔。經濟觀察報引述數名知情者說，易煉紅至少在長沙市委書記期間「就大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。

重慶市政府官網顯示，胡衡華16日下午才出席並主持重慶市委人才工作領導小組會議。

胡衡華17日被傳落馬後，官媒重慶日報報導，重慶市委理論學習中心組18日上午舉行專題學習會，重慶市委書記袁家軍主持並講話。報導提到，重慶市人大常委會主任王炯、重慶市政協主席程麗華、重慶市黨組副書記陳新武出席，卻未提及胡衡華。

重慶日報刊出一張會議照片，未見胡衡華；重慶電視台的「重慶新聞聯播」節目畫面也顯示，胡衡華缺席這場會議。官方訊息顯示，胡衡華2021年12月由陝西省委副書記轉任重慶市委副書記、代理市長後，從未缺席這項重要會議。

報導指出，袁家軍18日在專題學習會上強調，領導幹部作為「關鍵少數」，是樹立和踐行正確政績觀的引領者、示範者、推動者。

有港媒報導，2021年12月，胡衡華二度跨省履新，升任重慶市長，並在20大當選中央委員。2022年4月，長沙市發生居民自建房倒塌慘劇，造成54人死亡，被中央調查組認定是「特別重大生產安全責任事故」，而且「是問題長期發展積累的結果」，四名省部級高官也因負有領導責任而遭問責，當中包括曾經主政長沙的胡衡華遭黨內警告處分。

1月28日，重慶市第六屆人民代表大會第四次會議在重慶市人民大禮堂開幕。圖為重慶市...
1月28日，重慶市第六屆人民代表大會第四次會議在重慶市人民大禮堂開幕。圖為重慶市人民政府市長胡衡華作政府工作報告。(中新社)

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