被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

成功跳車逃脫的四人（前排）逃過被賣緬甸悲慘命運。（取材自紅星新聞）

4名中國受害者在緬泰邊境莫伊河附近被人口販賣團伙拐走，強行塞進一輛皮卡車，準備運往緬甸 。4人在途中直接跳車，奮力呼救，周圍居民聽到動靜後趕來協助，才讓4人順利脫困並被送往警局。目前涉案司機已棄車逃逸，泰國 警方正在展開調查。

據泰國達府湄索縣縣長坎塔蓬透露，事發時間為3月9日晚間約9點30分左右，獲救4人分別為兩名男性及兩位女性，但4人的具體身份信息未公開。

紅星新聞報導，該事件發生在達府湄索縣塔賽魯阿街道2號村，該村位於通往塔普薩的十字路口附近，距離緬泰邊境的莫伊河約500米。路口監控視頻顯示，9日晚9點半左右，一輛白色皮卡車內，坐在副駕的中國男子突然推開車門，從行駛中的車上縱身跳下。落地後他立刻沖向後門，試圖開門救出後座的其他人。但司機此時猛然加速，似乎想阻止男子營救。

而後男子再度跳上車，終於成功拉開車門，讓後座的另外3人也相繼逃脫。附近居民在聽到聲音後也紛紛出門察看，司機見勢，當場棄車逃離。

報導指出，隨後當地社區負責人帶領4人前往湄索警局報案。4人向警方表示，自己是被人設局騙到泰國，人口販運組織原本打算把他們賣到緬甸，而那輛白色皮卡車正是用來運送他們出境的交通工具。警方查閱出入境紀錄後發現，4人於6日從泰國清邁入境，隨後就被帶往達府。

報導稱，4人向警方表示，他們非常擔心人口販運組織成員隨時會追來，希望警方能夠協助其盡快離開湄索。在警方的協助下，他們購買了長途客運車票，於10日前往曼谷，中國大使館隨即接手，安排4人返回中國。目前泰國警方正在調查本案所涉及的誘騙及人口販運等相關指控。