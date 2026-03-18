我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
成功跳車逃脫的四人（前排）逃過被賣緬甸悲慘命運。（取材自紅星新聞）
成功跳車逃脫的四人（前排）逃過被賣緬甸悲慘命運。（取材自紅星新聞）

4名中國受害者在緬泰邊境莫伊河附近被人口販賣團伙拐走，強行塞進一輛皮卡車，準備運往緬甸。4人在途中直接跳車，奮力呼救，周圍居民聽到動靜後趕來協助，才讓4人順利脫困並被送往警局。目前涉案司機已棄車逃逸，泰國警方正在展開調查。

據泰國達府湄索縣縣長坎塔蓬透露，事發時間為3月9日晚間約9點30分左右，獲救4人分別為兩名男性及兩位女性，但4人的具體身份信息未公開。

紅星新聞報導，該事件發生在達府湄索縣塔賽魯阿街道2號村，該村位於通往塔普薩的十字路口附近，距離緬泰邊境的莫伊河約500米。路口監控視頻顯示，9日晚9點半左右，一輛白色皮卡車內，坐在副駕的中國男子突然推開車門，從行駛中的車上縱身跳下。落地後他立刻沖向後門，試圖開門救出後座的其他人。但司機此時猛然加速，似乎想阻止男子營救。

而後男子再度跳上車，終於成功拉開車門，讓後座的另外3人也相繼逃脫。附近居民在聽到聲音後也紛紛出門察看，司機見勢，當場棄車逃離。

報導指出，隨後當地社區負責人帶領4人前往湄索警局報案。4人向警方表示，自己是被人設局騙到泰國，人口販運組織原本打算把他們賣到緬甸，而那輛白色皮卡車正是用來運送他們出境的交通工具。警方查閱出入境紀錄後發現，4人於6日從泰國清邁入境，隨後就被帶往達府。

報導稱，4人向警方表示，他們非常擔心人口販運組織成員隨時會追來，希望警方能夠協助其盡快離開湄索。在警方的協助下，他們購買了長途客運車票，於10日前往曼谷，中國大使館隨即接手，安排4人返回中國。目前泰國警方正在調查本案所涉及的誘騙及人口販運等相關指控。

世報陪您半世紀

泰國 緬甸

上一則

今年首訪中 庫克現身成都出席蘋果50周年活動 還將訪北京

延伸閱讀

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
東京上野、羽田機場、香港連3起搶案 日警今抓到7名山口組等嫌犯

東京上野、羽田機場、香港連3起搶案 日警今抓到7名山口組等嫌犯
華人愛逛商場突遭封鎖 民眾驚慌被困 結局反轉

華人愛逛商場突遭封鎖 民眾驚慌被困 結局反轉

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人