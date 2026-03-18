名校男偽富二代 上海7個白富美掏心掏肺 大數據曝真相

多名白富美陷偽富二代愛情陷阱，被以談戀愛的名義花式騙錢；少則數萬元，多則超過百萬。（取材自深圳新聞網）

頭頂雙一流名校光環，偽裝成家境優渥的富二代，憑藉極致的情緒價值，俘獲7位白富美芳心，背地裡卻以戀愛為幌子瘋狂斂財人民幣近200萬（約29萬美元），無縫周旋於眾女友之間；巧合的是，受害者們被大數據意外串聯，最終戳破了男子的謊言。

深圳新聞網報導，上海普陀公安分局石泉派出所日前接到一名女子報警，稱自己和另外兩名女子同時被一個叫李澤的男子以戀愛為名騙了很多錢，希望民警能夠上門處置。面對民警詢問，三人直言被李澤以談戀愛的名義花式騙錢，而這名男子，竟同時與她們三人維持著戀愛關係。

報導指出，1999年出生的李澤，畢業於985高校英語專業，步入社會後竟萌生靠戀愛騙錢的歪心思。為騙取女性信任，李澤精心打造「富二代」人設，還花費重金租賃多輛豪車代步，包裝成意氣風發的創業青年。

據報導，性格內向、社交圈窄的張夢琪便是被這般偽裝打動。確定戀愛關係後，李澤立刻露出貪婪真面目，以生意周轉、創業缺資等理由頻頻借錢，還頻頻用未來幸福生活畫餅。深陷感情的張夢琪，為滿足李澤的索求，從月租1萬5000元的公寓搬到2500元的合租房，變賣大牌用品、四處借錢。近兩年時間累計被騙122萬元（約17.7萬美元），有一部分錢甚至是張夢琪向親戚朋友開口借來的。

然而，張夢琪從來都不是李澤的唯一目標。報導稱，早在2023年，李澤就已與劉倩確立戀愛關係，甚至同居，對劉倩的套路與欺騙，和對待張夢琪如出一轍。2024年兩人短暫分手後，李澤無縫銜接張夢琪，轉頭又回頭挽回劉倩，憑藉一隻小狗維繫兩段感情，讓兩位受害人都誤以為，這隻小狗是與李澤的「愛情見證」。

長期的情感壓搾與金錢索取，讓張夢琪痛苦不堪，只能在社交平台發布動態宣洩情緒。報導說，正是這條動態，成為騙局敗露的關鍵契機，劉倩通過大數據刷到內容後，立刻察覺自己也是受害者，隨即私信對接，兩人核對戀愛時間線後，徹底認清李澤的騙子面目。同一時間，還有一名受害者小林也通過社交平台聯繫上劉倩，坦言被李澤騙財的經歷。

報導指出，梳理三名被害人與李澤的戀愛時間線發現，三人與李澤的交往時段是重合的。直至案發，李澤同時交往的女友多達7名，年齡跨度從19歲到30歲，涵蓋在校大學生、職場女性，均是家境尚可、性格單純的戀愛腦女性。有人被騙數萬元，有人被騙超百萬。