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蘭州列車上買不到衛生巾…女乘客血染臥鋪 被求償180元

中國新聞組／北京18日電
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女子月經弄髒火車臥鋪被要求賠180元，引發網友熱議。（視頻截圖）
女子月經弄髒火車臥鋪被要求賠180元，引發網友熱議。（視頻截圖）

有網友發文稱，她乘坐蘭州鐵路局K228次火車臥鋪時因月經突然來臨，車上買不到衛生巾，不慎弄髒床單，被工作人員要求自行清洗乾淨或賠償人民幣180元（約26美元），隨後她呼籲火車上應售賣衛生巾，引發網友熱議。

極目新聞報導，發帖人張女士表示，事發於2025年10月9日，她乘坐蘭州鐵路K228次列車，全程十多個小時，需在臥鋪上過夜。「過了大半年才發帖，是因為最近才想起來。」她回憶，因經期不規律，上車後突然來月經，備用衛生巾用完後，發現火車上買不到衛生巾。「當時大家都睡了，也不好借，我只能把衣服墊在身下，小心翼翼過了一夜。」

報導指出，第二天中午，張女士發現床單被弄髒，主動向列車員求助。對方表示，需要張女士自行清洗乾淨，或者賠償180元。「我支付不起，所以選擇去洗了床單。」她坦言，當時既狼狽又尷尬，洗完後怕再弄髒，一直站到下車。

張女士承認自己有責任，也認可損壞財物需賠償，但她提出疑問：「列車上會配售熱水、零食和衛生紙，而衛生巾同樣是女乘客的剛需，為什麼沒有售賣？」

就床單賠償及衛生巾售賣問題諮詢蘭州12306。報導說，客服回應稱，若旅客弄髒床單，具體處理方式需諮詢列車工作人員，「如果可以清洗乾淨，工作人員可能會換床單；若無法清洗，需看列車上是否有相關規定。」

報導稱，關於衛生巾售賣，客服表示目前該趟列車已有銷售，「但列車是流動場所，無法保證每趟車都備貨充足，若需求量大可能售罄。」她建議，有需要衛生巾的乘客可及時向列車員尋求幫助。至於床單清洗要求及賠償費用規定，客服表示需諮詢鐵路相關部門

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