又1軍工專家除名 「殲20之父」楊偉被中科院撤簡歷

解放軍殲20隱形戰鬥機總設計師，有「殲20之父」稱號的楊偉，去年1月被免職。(中新社)

又有軍工專家被除名，中國科學院官網近日更新「全體院士名單」，其中殲20總設計師、中國航空工業集團前副總經理楊偉的姓名及簡歷被撤下。目前，公開渠道並未發布官方關於楊偉院士稱號被撤銷的正式公告或具體原因說明。

綜合法廣網、中國微信公眾號「知社學術圈」報導，有「殲20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官網「全體院士名單」中檢索。楊偉曾任中國航空工業集團有限公司副總經理，去年1月被免職。

63歲的楊偉是中國殲20匿蹤戰機總設計師。據知社學術圈介紹，楊偉1985年畢業於西北工業大學飛機系飛行力學專業，獲碩士學位。畢業後他投身航空工業，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲20等7型戰機總設計師。

2011年楊偉負責研發的殲20戰機首飛成功，2017年他當選中國科學院院士，2022年當選20大代表。

楊偉曾擔任中國航空工業集團副總經理，但去年中國航空工業集團官網已撤下他的簡歷資訊。

對此，部分網友關聯近期軍工領域人事調整，推測可能與職務變動（如2026年初楊偉任航空研究院副院長）或資訊保密要求相關，但無官方依據。權威媒體強調須謹慎解讀，避免將「官網資訊撤下」等同於「榮譽撤銷」。

目前調整原因尚無官方說明，部分自媒體關於「免職」、「人才浪費」的說法缺乏實證，須以官方管道為準。

香港明報報導，另中國工程院三名院士近日遭院方除名，分別是中國工程院前副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團有限公司前副總經理魏毅寅。

當時報導指，三人曾任職軍工集團，分別是雷達、核武器和飛彈專家，事件可能涉及軍方貪腐行為。