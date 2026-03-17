桂林6日遊199元 3天安排7購物點 「不買就不安排住宿」

桂林遊的宣傳海報。（取材自極目新聞）

為了強迫顧客購物，旅行團總是花招頻出。極目新聞記者近日臥底199元(約28.9美元)桂林6日遊低價旅行團，發現三天行程就安排7個購物點，銷售人員為促銷商品誇大功效，聲稱喝駝奶可防癌，有人還威脅遊客「不購買就不安排住宿」。

極目新聞報導，該旅行團3月7日從河南 出發，大部分遊客為六、七十歲的長者，其中不少來自農村。河南濮陽到廣西桂林有近1500公里的車程。為期6天的旅程，3天都在趕路。

在3月10日的購物點中，有推銷人員號稱長期喝駝奶的人不會得癌症。還有人鼓吹使用頭層水牛皮軟席可以治風濕，該名推銷人員謊稱當晚住宿由企業贊助，若不購買商品，就不提供住宿。但實際上，未購物遊客本就有住宿安排。

3月11日，旅行團再次安排了3個購物點，有遊客購買所謂玻尿酸冰絲夏涼被之後發現，該產品沒有標註法律法規規定的公開信息，是三無產品。

除此之外，導遊也違規在旅遊大巴上違規兜售商品，3月10日上午10時許，桂林的跟車導遊孟某在大巴車上進行了10多分鐘的商品介紹。3月11日上午10時50分許，來自濮陽的跟團導遊涵涵也向遊客推銷砂糖桔、沃柑、三花酒、芒果等食品。

報導指出，桂林市旅遊發展綜合監管辦公室16日通報，稱低價團相關報導引發網民關注，桂林市旅遊發展綜合監管辦公室第一時間組織公安、文旅和市場監管等部門展開聯合調查。

經初步核查，視頻中提及的組團社為河南省豫中旅國際旅行社有限公司濮陽分公司，地接社為廣西廣遊國際旅行社有限公司，地接導遊為孟某某。組團社涉嫌的違法違規行為，將按屬地管轄原則，由河南省旅遊行政主管部門依法查處。

桂林市文旅部門已對涉事地接旅行社、導遊進行立案調查；市場監管部門已分別對7家涉事購物店進行調查取證；公安機關已對購物店銷售人員牛某某立案。

旅行團的早餐。（取材自極目新聞）