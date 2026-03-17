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長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

中國新聞組／北京17日電
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一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

湖南長沙近日發生一起女子當街為男子口交事件，吸引眾多路人圍觀拍攝叫好，多部視頻被傳上網路引發熱議，有人批評當事男女道德淪喪，也有人覺得圍觀群眾沒有制止還起鬨的行為也讓人心寒。涉事男女最後被到場的警員帶走，警方表示，兩人涉嫌尋釁滋事，已依法採取刑事強制措施。

綜合網路視頻與警方通報，一頭金髮的35歲唐姓女子15日凌晨在長沙最繁華的解放西路上，穿著看似皮革製的衣服，裸露尺度如內衣，到處走動並擺出各種搔首弄姿的舞步，一路上已吸引不少路人圍觀拍攝。

根據警方通報，唐姓女子15日穿著暴露在長沙街頭遊蕩。（取材自微博）
根據警方通報，唐姓女子15日穿著暴露在長沙街頭遊蕩。（取材自微博）

這時，一名36歲的張姓男子靠近唐女，兩人一陣交談調笑後，張男拉開褲頭，唐女便跪在張男身前為其口交。現場圍觀群眾立刻情緒沸騰，數以百計的群眾紛紛拿出手機近距離拍攝，並鼓譟叫好，發出陣陣尖叫與起鬨聲，場面極度混亂。

一名女子15日在湖南長沙鬧區做出各種不雅動作，並為一名男子口交，引發大量民眾圍觀...
一名女子15日在湖南長沙鬧區做出各種不雅動作，並為一名男子口交，引發大量民眾圍觀起鬨。（視頻截圖）

不久後有警員趕到現場，將圍觀群眾隔開，將唐女制伏並銬上手銬帶走。相關視頻在網路上迅速傳播，當晚即衝上微博熱搜榜前十名，有人批評當事男女喪失道德底線，也有人質疑圍觀群眾起鬨拍攝的行為令人心寒。

長沙市公安局天心分局在隔天發布警情通報，稱涉案男女來自外地，在公共場所實施不雅行為，嚴重擾亂公共秩序，已涉嫌犯罪，對兩人依法採取刑事強制措施，目前案件正在進一步偵辦中。

▲ 影片來源：YouTube@gameplay0968（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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