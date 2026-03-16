男收30萬假結婚 幫富二代私生子落戶深圳 5年後麻煩出現

百日宴現場。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

深圳一名地產商之子為讓情人及孩子取得深圳戶口，花錢安排他人與情人登記結婚。事件被原配妻子舉報後，涉事男子因涉嫌重婚罪已被警方採取刑事強制措施，相關案件仍在進一步調查中。

封面新聞報導，湖北黃石男子劉克指出，自己因收取報酬與一名女子登記結婚，如今卻牽涉進一宗重婚案件。「為了這30萬（人民幣，下同），我現在戶口本找不到了，名下有段婚姻紀錄、多出一個兒子，還要配合警方調查。太後悔了。」

劉克表示，他早年隨父母在深圳經商並落戶深圳。2015年回湖北老家創業失敗後欠下數十萬元債務。2019年，他在深圳與同學聚會時提到經濟困難，不久後同學向他介紹一個「賺錢機會」。

同學告訴他，一名未婚懷孕的女子希望落戶深圳，但不符合條件，需要與他人登記結婚再辦理戶口遷移。對方提出由劉克與女子結婚，待女方落戶並為孩子辦理戶口後再離婚。劉克最初開價40萬元，最終協商為20萬元，並由中間人安排支付定金。

2020年4月，劉克首次與該女子見面，兩人先到公證處辦理財產公證，隨後在婚姻登記處領取結婚證。按照安排，他將戶口本交由對方保管。兩年後，女子完成深圳戶口遷移，其孩子也隨後完成戶口登記。2022年6月30日，兩人辦理離婚。在此期間，女方分多次支付共計30萬元。

劉克表示，除了辦理結婚、離婚及一次因孩子生病需要父親出面時配合外，他與女方幾乎沒有聯絡，本以為事情已經結束。直到2026年1月，他接到深圳警方傳喚，要求配合調查重婚案件，他才意識到自己陷入了麻煩。

警方調查發現，安排此事的是深圳一名知名地產商之子劉慶。據稱，劉慶在婚姻存續期間與情人共同生活並育有子女，為讓情人和孩子取得深圳戶口，便透過中間人安排「假結婚」辦理落戶。

舉報人為劉慶的合法妻子程婷，她向警方提交了多項證據，包括夫妻結婚十餘年的相關材料、家庭子女資料，以及劉慶與情人生下孩子的百日宴照片等。她表示，丈夫與情人已育有兩名子女，並特意尋找與自己同姓的男子配合辦理婚姻登記，以便孩子戶口能登記為「劉姓」。

目前，劉慶已被深圳警方採取刑事強制措施。至於收取報酬參與假結婚的劉克是否需要承擔法律責任，警方仍在進一步調查。

此外，記者調查發現，在部分社交平台上仍可看到「協助落戶」的招攬信息。一些中介聲稱可提供「結婚落戶」服務，甚至表示可安排「高層次人才結婚」等方式幫助當事人快速取得戶口，價格多在20萬元以上。