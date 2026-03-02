遼寧男2天買59瓶山茶油 「碰瓷式打假」曝結果

超市下架的有機山茶油。（取材自新海南客戶端）

遼寧近日一名李姓男子連續兩日到海口一超市19家門店買了59瓶有機山茶油，之後以有機認證標誌過期為由，索賠11萬餘元（人民幣，下同，約1.6萬美元）。超市表示拒絕「碰瓷式打假」，不予賠償。男子透過網絡發帖施壓，商品供應商向對方支付5000元達成和解。

紅星新聞報導，2月8日、9日李男連續兩天先後前往海口旺佳旺超市旗下王府井、海墾、金盤、振興等19家門店

分批購買了59瓶盛禾珍有機山茶油，總消費金額達11730元。海口旺佳旺超市相關負責人2月27日稱，李男在購買上述商品過程中，還曾向一門店工作人員提出訂購更多該品牌有機山茶油的要求。「當時採購人員與供應商聯繫要貨，但由於對方沒有存貨，所以李某未能購買到更多同品牌山茶油。」

該負責人透露，李男在購得59瓶山茶油後，以產品包裝標籤上的有機產品認證標誌過期為由，向超市提出了高達11萬餘元的索賠要求。遭拒後，李男又通過微博 、微信公眾號發布了3條帖文，舉報超市銷售「涉假有機山茶油」，試圖通過網絡輿論向超市方面施壓。

據報導，超市方面稱，接到投訴後根據處理投訴流程先行下架涉及投訴的山茶油，並就相關問題進行核對。

「我們在進貨查驗、資質審核、質檢把關等方面，全流程規範管理。」超市相關負責人稱，供應商向超市供應上述產品時，提供了有效的「有機產品認證證書」，後經供應商與生產企業核實了解，之所以出現投訴，是因為廠方工作失誤，工人在部分產品包裝上張貼了舊的有機產品溯源碼。

涉事產品供應商海南盛禾珍農業科技有限公司負責人苗先生稱，李男購買產品後掃描查詢到的是2024年到期的有機認證證書，有效期為2023年10月17日至2024年10月16日。「有機認證證書到期後，企業已經重新申請進行了認證，有效期為2024年10月17日至2025年10月16日。」苗先生表示，由於舊的有機溯源碼還有少量庫存，生產企業員工操作失誤，在部分產品包裝上使用了舊溯源碼，最終出現李男掃描查詢有機認證有效期時，查詢到過期有機認證證書。

報導指出，對於李男提出的高額索賠，超市方面明確表示拒絕。不過，苗先生為了息事寧人，最終與李男協商一致，同意向其支付5000元補償金。苗先生表示，5000元補償金支付給李男後，對方將在微博和微信公眾號發布的3篇舉報帖文全部刪除。此外，李男還出具了一份給海口市場監管部門的撤訴申請書，稱企業與其已經和解，合法權益得到了保障，其無法向市場監管部門進一步舉證，故申請撤回投訴，不再需要市場監管部門任何書面答復。

此前，海口市市場監督管理局綜合保稅區分局已介入該事件調查。經監管部門核查，涉事產品符合質量標準，針對商品標籤溯源碼貼錯問題，已經向超市方面作出了責令整改的通知。辦理此案的工作人員3月1日稱，李男短期內在不同門店大量購買同一商品的行為，超出了消費者正常的消費需求，且沒有向監管部門進行舉報，而是私下與商家溝通進行高額索賠，其動機明顯不屬於普通消費者。因此，對李男要求高額索賠行為不支持。

報導指出，苗先生表示，李男的行為屬於典型的「碰瓷式打假」：「涉事產品經檢驗檢測均為合格產品，舉報人發現產品標籤方面存在瑕疵後，多頻次、多門店、全品類進行掃貨購買，且刻意誘導門店提供更多有瑕疵的產品，其行為明顯超出了消費者正常需求，要求高額賠償的訴求更是典型的惡意索賠。」苗先生表示，此類行為不僅擾亂了企業的正常經營，同時也是對本地營商環境的破壞，面對激烈的市場競爭，職業打假人「碰瓷式打假」行為令小微企業疲於應對。