浙女戴金手鐲感覺變輕 一查竟被前男友掉包成「金包銀」

中國新聞組／北京1日電
王某用「金包銀」手鐲換掉了前女友的金手鐲。（取材自大象新聞）
浙江紹興一名女子多年前買了一隻重量36克的金手鐲，小心的存放在家中某個隱秘的位置，有天她把金手鐲拿出來戴，發現重量變輕了許多，拿到金店一問，發現自己的金手鐲竟變成了另一隻「金包銀」的鐲子。女子報警後，警方正鎖定熟人作案之際，女子的前男友主動投案，稱女子的金手燭是被他在兩人交往期間掉包，因急著用錢變賣了3萬元（人民幣，下同），變賣後「每天都睡不著覺」。

據大象新聞報導，近日，紹興靈芝派出所接到群眾王女士報案稱，自己存放在家中的一隻重量36克的金手鐲失蹤。

「我原先根本沒發現，最近想戴一下發現被調包了。」據王女士描述，因為金手鐲存放的位置一直沒有發生變動，她根本沒有發現金手鐲失竊，直到這天戴手鐲時發覺重量輕了許多，才發現金手鐲竟變成了另一隻「金包銀」的鐲子。

考慮到金手鐲在家中隱蔽位置遭人掉包，民警王煜初步斷定是熟人作案，且關係與王女士可能較為親密。經過深入研判，王煜最終將目光鎖定在王女士前男友王某身上。

王某投案稱掉包了前女友的金手鐲。（取材自大象新聞）
讓人沒想到的是，正當民警深挖案件細節，搜尋確定相關證據時，王女士的前男友王某竟自己走進派出所要投案自首。案件最終以極具戲劇性的形式告破。

「當時我急著用錢，偷了東西後都睡不著覺......」，據嫌疑人王某描述，他與王女士戀愛期間得知這隻金手鐲被藏在家中某個隱蔽的位置，他便從其他地方買來一隻顏色相近的「金包銀」手鐲，偷偷替換掉王女士的金手鐲，並以3萬元的價格賣給一家金店。

經審訊，犯罪嫌疑人王某對自己偷盜金手鐲變賣一事供認不諱。目前案件正在進一步追贓挽損中。

