河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北邢台一名32歲退役高姓男子稱他花了約32萬（人民幣，下同）彩禮娶了二婚、27歲的李姓女子，結婚後李女卻不願和他同房，一共只帶了兩件衣服，不僅晚上睡覺不脫衣服，連內褲都不脫，後來乾脆搬回娘家住，兩人婚後至今沒有圓房，10個月後他向法院訴請離婚，女方稱遭高男家暴 造成她抑鬱症，但兩人關係並未破裂，不同意離婚。法院後來判決不准離婚。高男和家人氣得近日到女方家門口放禮炮維權，怒控女方騙婚，引來大批村民圍觀。

據海報新聞、網易報導，河北邢台高姓退伍軍人稱，2024年2月支付約32萬元財物（含現金彩禮25.78萬、五金首飾4.28萬、蘋果手機9400元、金戒指5000元等）給李女及其家人，同年2月22日結婚。婚後女方拒絕同房、長期分居並頻繁回娘家，長時間不回，且女方經常沉默寡言，不與高男交流溝通，李女晚上睡覺衣服從沒脫過，連內褲都不換，雙方無夫妻生活，也毫無夫妻感情基礎可言，於是2025年4月起訴要求離婚並全額退還彩禮。

男方家人在女方家門口討說法，視頻顯示已有警方人員到場處理。（視頻截圖）

女方在法庭上反駁，她並沒有拒絕夫妻義務，並指控男方無業酗酒，，總想著讓她付款買家庭生活用品，「他什麼工作也不幹，天天想著要同房，月經期間也要同房，並且喝酒後強行同房，我拒絕後，他對我打罵拖拽，有次還把門上玻璃都打碎了，囚禁不讓我上廁所，在屋裡不讓我出門，導致我患上抑鬱症住院治療（提交邢臺市第六醫院診斷證明）」，否認收到高額彩禮，稱當地習俗彩禮僅18.8萬，且已用於共同生活開支，拒絕歸還。

邢台市任澤區法院在2025年6月以「感情未破裂」為由駁回高男所提離婚訴求，理由包括：男方未能充分舉證「無夫妻之實」或女方騙婚；女方抑鬱症診斷被採納，但家暴證據不足（無報警紀錄）；彩禮返還需以離婚為前提，故不予支持。

男方家人租禮炮車在女方家門口討說法，引起大批村民圍觀。（視頻截圖）

這項判決引來男方和其家人不滿，近日租禮炮車到女方家門口維權，引發圍觀。男方家屬指控，女方拒絕離婚且拒絕歸還彩禮，主要是因最高法案例曾指引明確共同生活超1年彩禮基本不退，而高男向法院訴訟離婚時，兩人已結婚10個月，質疑女方是藉不離婚、不同房、不退錢，等待彩禮一年時效期滿，規避退回彩禮。由於維權現場湧進大批村民，當地警方也到場處理。目前當地相關部門已經介入調解。

這起事件隨著維權視頻在網上被瘋傳上了熱搜，男方堂姐在網上發了不少家裡家具幾乎都是未拆封狀態，包括垃圾桶上結婚時裝飾的大紅花都還沒摘，說明完全沒人使用過。男方親友還說，高男的母親對李女很好，「女方想吃排骨，婆婆就給她燉排骨；想吃魚，婆婆就給她燉魚」，不料卻是來騙婚的。