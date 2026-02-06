我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

微博之夜換掉肖戰? 楊冪爆爭C位怒討公道 主辦回應了

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊冪「微博之夜」被指「換掉肖戰搶C位」。(取材自微博)
楊冪「微博之夜」被指「換掉肖戰搶C位」。(取材自微博)

中國娛樂圈年度盛事「微博之夜」5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。怎料，典禮在開始前，便傳出女星楊冪「搶座爭議」、「換掉肖戰搶C位」，多排核心座位空無一人，粉絲大喊退票，楊冪的工作室還為此直接標記主辦討說法，掀起網友熱議。對此，「微博之夜」發文道歉說，藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是工作人員複查時粘貼錯誤，並對藝人及粉絲誠懇致歉。

在「微博之夜」原先被流出的座位安排圖片中，於去年獲得威尼斯影后殊榮的辛芷蕾，穩坐第二排一號中心位。她的右側二號和左側三號，則分別是高人氣的女星楊冪和男星肖戰，三人坐在同一張沙發上。怎料，典禮開始前，有現場眼尖觀眾發現，肖戰的姓名貼被往左貼到另一張沙發上，質疑楊冪為了與辛芷蕾一起「雙C位（雙中心位）」，讓肖戰被迫換座位。

據報導，但楊冪的粉絲代偶像回擊表示，她的位子本來就在新浪微博CEO曹國偉的正後方，所以她就是藝人的唯一C位，根本不用搶C位。

消息傳開後，楊冪工作室火速發文說：「很突然、很震驚、很無奈。」並直接標記「微博之夜」的官方帳號，要求給出明確的解釋。

對此，「微博之夜」發文道歉說：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平台場地在下午已經布置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉！」

報導說，主辦在現場也立即將肖戰的姓名貼回原座，只不過各藝人似乎為了避免爭議延燒，當下幾乎都沒有出現在座位上，粉絲大喊退票，場面一度尷尬，演變成一場離譜到家的座位調整鬧劇。

網傳座位圖。(取材自微博)
網傳座位圖。(取材自微博)

楊冪 微博 肖戰

上一則

一級甲等醫療事故…小洛熙案 正副院長、主任免職 主刀醫吊銷證書

下一則

踩辱華紅線…柯南合作我的英雄學院 中國動漫展封殺

延伸閱讀

時隔16年再合作 楊冪、劉詩詩新片未上映眼神先交鋒

時隔16年再合作 楊冪、劉詩詩新片未上映眼神先交鋒
時隔16年再合作…楊冪、劉詩詩新片還沒上 眼神先交鋒

時隔16年再合作…楊冪、劉詩詩新片還沒上 眼神先交鋒
2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她
馬龍公費追星 見楊冪變黏人粉絲 「冪馬鎖」刷爆評論區

馬龍公費追星 見楊冪變黏人粉絲 「冪馬鎖」刷爆評論區

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留