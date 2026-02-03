廣東女子買周生生金飾戴1天刮花 檢出含鐵、銀、鈀雜質

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
照片顯示，墜飾刮花位置出現白色痕跡。(取材自央廣網)
金價格近年來漲勢驚人，不少人跟風買進。近日，廣東清遠一名李姓女子向媒體投訴，她在知名金飾店「周生生」購買足金福袋掛墜，沒想到戴了一天就被刮花，且出現白色痕跡。自行送檢後發現掛墜不同點位金含量差異最高達35.62%，且含鐵、銀、鈀等雜質，引發品牌信任危機與監管介入。

央廣網報導，李姓女子日前與妹妹在周生生門店購買了三款黃金飾品，她個人花費4215元人民幣（約606美元），購入一個2306元的福袋掛墜和一個1909元的小羊掛墜。其中，福袋掛墜佩戴一天便被刮花，並且露出白色痕跡。

她前往周生生門店溝通，對方懷疑是她佩戴不當導致的，「他們問我不是用了香水、化妝品，弄到掛墜上，還說我不會佩戴，把問題都歸咎於我」。溝通過程中，門店稱可以將福袋掛墜拿回廠家修復，但李女認為，足金掛墜刮花後出現白色痕跡，恐存在質量問題，應該退貨退款，但門店不同意。

其間，李女提出黃金純度質疑時，該工作人員建議她去鑑定，但強調「燒熔了就戴不了」。

最後，李女找到從事黃金回收業務的門店，對福袋掛墜進行光譜檢測。沒想到，前後測了七、八次，換了好多個點位，結果「很多地方純度都不達標」。

從李女提供的檢測結果照片及視頻顯示，該掛墜純度最高點位金含量為99.99%，但其他點位檢測結果卻出現了不同數據，其中一個點位金含量為96.21%，另一個點位為83.35%，最低的一個點位僅為64.37%。金含量最高點位和最低點位相差35.62%。

經媒體曝光及清遠市監局介入，周生生改稱「出於誠意」同意退貨，並願陪同前往國家認可檢測機構複檢。目前雙方仍在調解中。

不過，該事件引發消費者對知名黃金品牌公信力的質疑，社群媒體甚至出現「暫停購買周生生」呼聲。據悉，周生生創立於1934年，在1973年成為香港首家上市的黃金珠寶公司，目前業務涵蓋中港澳台，擁有超過千家直營門店。

社群媒體 金價 香港

