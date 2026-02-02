我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

中國長租公寓「魔方公寓」傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國常租公寓業者「魔方公寓」傳出在上海、深圳、廣州多地門店，因拖欠租金被業主方收回場地。（取材自微博）
中國常租公寓業者「魔方公寓」傳出在上海、深圳、廣州多地門店，因拖欠租金被業主方收回場地。（取材自微博）

年關將至，中國長租公寓行業驚傳爆雷。知名品牌「魔方公寓」在上海、深圳、廣州多地門店，因拖欠租金近日接連傳出被業主方收回場地；萬科泊寓在深圳、武漢、杭州等地亦集中關店，清退租客。一些租客突遭停水停電，有人感歎「年底差點無家可歸」。業內人士分析，長租公寓集中閉店源於租房市場不景氣及租金下滑。

據中新網報導，一紙公告函，讓居住在魔方公寓上海金豫路社區的林曉（化名）不得不緊急搬家。1月13日，該社區產權人張貼公告稱，承租人魔方公寓長期嚴重違約，公司已依法解除與其之間的租賃合同，並正式收回該物業。

「產權人沒有強制要求租客搬離，但我們此前交的押金很可能要『打水漂』。」林曉表示，之前簽署的租賃合同要到2月底才到期，每月租金2400元（人民幣，下同，約347美元）、服務費340元，考慮到後續風險，她決定直接換房。

部分魔方公寓門店則因欠租遭停電。廣州大石店租戶伍女士稱，她自2023年起便入住魔方公寓，未料去年底開始，斷網斷電事件時有發生。魔方公寓上海碧雲國際店租客劉女士則稱，不少租客緊鑼密鼓搬家時，竟遭遇電梯被業主停掉。

目前，魔方公寓上海、深圳、廣州等地多間門店均停止運營，部分租客事發後申請押金、租金退款，遲遲未到帳。有深圳產權方人員透露，其在魔方公寓撤場後接手運營管理，發現出租公寓半數房間基本閒置。

公開資料顯示，魔方（上海）公寓管理有限公司目前已被列「失信被執行人」，涉案金額超1500萬元，並深陷多宗房屋租賃合同糾紛。

魔方公寓運營方「魔樣生活」不久前曾表示，魔方對部分門店正在優化，小量門店將關閉或運營主體調整。目前魔方經營正常，同時積極拓展新項目。魔方公寓官網顯示，廣州有13間門店仍在運營。

「我們房租還有半年到期呢，卻突然被停水停電，年底了差點『無家可歸』。」萬科泊寓一名租客也表示。不少萬科泊寓租客近期也反映，突然收到通知被要求搬離，涉及深圳、武漢、杭州等多地門店。

「現在的問題主要是這幾年租金整體都在下滑。」安居客研究院院長張波表示，長租公寓之前也出過問題，相較2018、19年爆雷的核心是「金融風險」，這一輪爆雷並沒有大規模槓桿參與，主要與房租差價有關，所以顯得相對緩和。

中國房地產下跌，不少長租公寓因租金下滑入不敷出。張波透露，目前租金平均水平較三年前已下降超過兩成。由於長租公寓多為包租或自持物業的「重資產模式」，租金連年下滑帶來的市場收益變化，導致一些品牌承壓過重。

數據顯示，2025年中國40個重點城市全年平均掛牌租金約每平米每月43.3元，按年下降6.4%。觀察者網引述張波表示，中國包租式長租公寓常見的「兜底」模式，是拖垮運營的重要原因之一。例如長租公寓以一個單位月租金3000元一次連租三年，但在房市持續低迷下，如今可能要將租金降至2500元才能租出去，業者就會出現虧損。

租金 租客 武漢

上一則

四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

下一則

河北老人獄中亡 孫相信爺清白、讀法律專業 14年後翻案

延伸閱讀

深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付
葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流

葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流
美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲

日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助

日落區停電 市議員王兆倫：PG&E應雙語協助

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標