貝加爾湖冰面翻車、中遊客 死4傷 為何網友無情看待？

受訪者拍下的事故現場。(取材自紅星新聞)

俄羅斯 塔斯社報導，一輛載有遊客的汽車28日在俄羅斯貝加爾湖冰面翻車，導致一名江蘇旅遊團的75歲中國籍女性死亡，同團四名中國籍遊客受輕傷。目擊者指出，車輛側翻在遊客居住的胡日爾村附近，剛出村就發生事故。相關消息在中國上了社群媒體 熱搜，但網友的留言並不友善，「死在大漢最偏遠的湖裡，也是極好的歸宿」。

新華社報導，駐俄羅斯伊爾庫茨克總領事館接報後，啟動應急預案，第一時間與當事導遊、遊客及當地救援人員取得聯繫，協調志工趕赴事發地。目前，受傷人員已轉運至奧利洪區中心醫院。

紅星新聞報導，目擊者指出，事故車輛並非直接掉入冰湖中，而是因為貝加爾湖冰面上有冰縫，車輛駛入冰縫中導致側翻，車上的乘客基本上是中國人，一名身穿紅色羽絨外套的女性情緒有些失控。

另一名近日剛在貝加爾湖乘坐同類型車輛遊玩的旅客表示，車輛在當地被稱「小鋼炮」，很常見，也易租賃。通常車輛行駛速度很快，乘坐時有明顯顛簸感；不過，車上卻並沒有扶手和安全帶保障安全。

貝加爾湖保護區位於俄羅斯東西伯利亞南部的自然保護區，為世界最深淡水湖，相傳是中國漢代蘇武牧羊的流放地。

據悉，貝加爾湖的中俄爭議已久，主要聚焦環境保護與經濟利益衝突，近年來，大批中國遊客湧入，導致當地垃圾堆積、基礎設施不堪負荷，加上中國投資者在湖畔大量購地建房、投資瓶裝水廠，引發俄羅斯當地民眾對「掠奪資源」和「污染環境」的強烈不滿。

因此有不少網友留言嘲諷，「俄貝加爾湖，這稱呼真叫人感到心酸」、「能死在俄羅斯爺爺的領土上…值了」、「全死在那裡吧，別回來」。