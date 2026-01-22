男獻血57次獲榮譽卡 可免費進景區卻受阻 氣到提告

西安樓觀道文化展示區趙公明文化景區全景圖。（取材自大河報／受訪者供圖）

37歲的陝西西安市民呂先生無償獻血累計達2萬2600毫升，並獲全中國無償獻血奉獻金獎及「西安市無償獻血榮譽A卡」，卻在指定優待景區旅遊時被拒免票，因此將涉事景區經營者訴至法庭。呂先生表示，庭審中，景區負責人承認存在工作錯誤，同意退還門票款，但因須待判決書出具後執行。

大河報報導，呂先生20日表示，自己累計參與無償獻血57次，依據西安市獻血條例，其持有的榮譽A卡可享受市屬A級景區免票等優待。2025年12月21日，他帶父母前往西安趙公明文化景區遊玩時，出示西安市無償獻血榮譽A卡及身分證申請免票時，卻被景區以「未接免票相關通知」為由拒絕，要求支付50元人民幣(約7.1美元)門票。

呂先生出示了西安市政府公示的「市屬A級景區免費名單」，其中曲江樓觀生態文化旅遊景區在列（4A級，地址：周至縣集賢鎮），屬於優待範圍。但景區工作人員以「非同一景區」為由拒絕免票，呂先生無奈支付50元門票款。

事後，呂先生通過西安曲江新區管委會官網查詢確認，當地政府2021年3月發布的一篇文章明確提及，樓觀生態文化旅遊度假區下轄包括趙公明文化景區在內的七個景區，這意味著趙公明文化景區屬於免費名單涵蓋範圍。

呂先生表示，西安市的優待政策是對無償獻血者善意的認可，也是鼓勵社會參與的重要舉措，景區的行為嚴重損害了獻血者權益。

為此，他將西安趙公明文化景區經營者西安曲江藝術康旅發展有限公司第一分公司、西安曲江藝術康旅發展有限公司、西安曲江旅遊投資(集團)有限公司告上法庭，要求退還50元門票款，並追究連帶責任。

周至縣人民法院傳票 顯示，該案於2026年1月19日在周至縣人民法院開庭審理。呂先生稱，庭審中，景區負責人承認存在工作錯誤，同意退還門票款，但因財務流程要求，須待判決書出具後執行。