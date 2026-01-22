第一個捐款嫣然醫院的明星是她 打扮低調仍被認出

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
苗圃現身嫣然醫院捐款。（取材自南方娛樂網）
苗圃現身嫣然醫院捐款。（取材自南方娛樂網）

沒想到娛樂圈第一個為嫣然天使兒童醫院捐款的明星，居然是苗圃。苗圃被拍到親自現身去醫院捐款，打扮非常低調，不過還是被網友認出來了。

網易號「萌神木木」報導，當天苗圃一身白色長款羽絨服，戴著黑色口罩獨自去嫣然天使兒童醫院現場捐款，身邊沒有人陪同，到場掃碼捐完之後，就匆匆離開。

報導指出，她被人認出也沒有多做停留，走在路上還害羞捂臉，似乎並不想太高調。

苗圃和李亞鵬曾合作過電視劇「我們的婚姻」，也是老朋友了。因為在劇裡演情侶，還一度被傳出過緋聞，搞得當時苗圃為了避嫌都沒有出席開播儀式，事後被問起。苗圃回應稱，「這件事情不僅侮辱我的人格，還侮辱了我的智商」。

報導說，沒想到這多年過去了，苗圃會成為第一個捐款幫助嫣然天使兒童醫院的明星，在慈善面前，陳年舊聞又算得了什麼。

女星姚晨也轉發了李亞鵬為嫣然天使醫院做宣傳的動態，力挺李亞鵬，並發布了一個「愛心」的表情，評論區對她是一片誇讚。

據報導，除了苗圃和姚晨之外，還有不少名人和企業都出錢出力，比如網紅嘴哥等人也紛紛捐款。

還有媒體和群眾在嫣然醫院門口蹲守，不少群眾都自發去現場捐款。李亞鵬也現身醫院，但非常低調，只是在門口簡單和網友合影，還呼籲大家不要長久聚集逗留，影響醫院正常工作，打擾病人。

李亞鵬還和著名慈善家陳光標在醫院見面，隨後把陳光標送上車。記者問李亞鵬心情怎麼樣，李亞鵬笑著回應「陽光明媚」。李亞鵬還在車外雙手合十，對陳光標表示感謝，似乎嫣然醫院有了新的轉機。

陳光標這邊則曬出和李亞鵬握手的畫面，直言「公益路上，攜手同行」，似乎會長久和嫣然天使慈善項目進行合作。

女星苗圃。(取材自人民網)
女星苗圃。(取材自人民網)

李亞鵬

