我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲女嫁給自己60歲高中老師 網友酸：沒錢繳房租？

遭傳移民美國 奧運冠軍劉翔稱愛國熱血：造謠者站出來

揭夫出軌被判「拍片道歉15天」 河南女邊上片邊曬偷情新證據

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南三門峽一名女子，因在網上公開丈夫出軌證據，遭到丈夫以「侵犯名譽權」告上法院。法官判她需連續15天在網路平台公開道歉。但該女子每天在影片中道歉同時，再曝光丈夫與小三的出軌細節。（取材自極目新聞）
河南三門峽一名女子，因在網上公開丈夫出軌證據，遭到丈夫以「侵犯名譽權」告上法院。法官判她需連續15天在網路平台公開道歉。但該女子每天在影片中道歉同時，再曝光丈夫與小三的出軌細節。（取材自極目新聞）

中國河南三門峽一名女子，因在網上公開丈夫出軌證據，遭到丈夫以「侵犯名譽權」告上法院。法官判她需連續15天在網路平台公開道歉。不過該女子選擇以反諷方式「履行判決」，每天在影片中道歉同時，再曝光丈夫與小三的出軌細節，引起網友熱烈討論。

湖北日報集團全媒體「極目新聞」報導，牛姓女子在個人短影音帳號上，從1月12日至16日，已連續五天發布對老公的「道歉」影片，單條影片點讚量超70萬，目前帳號粉絲已逾40萬。

在已發布的多段影片中，牛女詳細提及了丈夫的真實姓名、工作單位等資訊，並稱因丈夫與已婚女同事持續五年婚外情，自己在社交平台曝光兩人姓名、工作單位及消費證據等，並存在不當言論，遭丈夫起訴侵犯名譽權，法院判決她公開道歉。

細看影片內容發現，牛女附上了丈夫為一名女子購買衣物等多樣物品的消費記錄、法院判決書，以及先前發布的侵權內容，反諷丈夫「滿足職工物質與生理需求」、「兩人是真愛」等。有網友對該女子的行為評價：「看似判決道歉，實則公開處刑。」

牛女曬出的判決書載明，被告牛女處理家庭矛盾時，未通過正當管道尋求合法救濟，而是通過在對社會公眾公開平台，以文字、視頻的形式發布侮辱、攻擊性的言論，對原告高某的社會評價造成一定的負面影響，侵犯了原告的名譽權，依法應當承擔侵權責任。被告應當刪除其在百度貼吧、抖音等平台帳號上發布的、有關原告及其家人的資訊，並停止繼續發布，同時在其上述帳號上發布向原告賠禮道歉、消除影響、恢復原告名譽的內容。

據牛女此前披露的資訊，丈夫為三門峽當地一家煤礦的中層幹部。16日下午撥打該煤礦多個部門電話進行核實，但一直無人接聽。

三門峽市相關部門工作人員表示，已經關注到此事並正在核查，已有相應的工作組與男方單位了解情況，至於後續是否公開發布情況說明尚不清楚，「會根據我們核實的情況，看是男方單位或者涉事當地進行回應。」

針對該女子的「道歉」方式，北京隆安律師事務所合夥人杜潔認為，法院對判決指定的行為執行負有監督職責，若道歉內容不符合生效判決要求，或涉嫌新的侵權，法院有權要求行為人調整內容。

百度 河南 抖音

上一則

李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

下一則

中國蘋果「舊換新」最高折抵5800元人民幣 華為、小米手機也可換

延伸閱讀

被判向出軌夫道歉15天 正宮神操作 每天曬不同偷情證據

被判向出軌夫道歉15天 正宮神操作 每天曬不同偷情證據
驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演

驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演
河南新蔡初中生離奇死亡 校方圖掩蓋引發民眾抗議

河南新蔡初中生離奇死亡 校方圖掩蓋引發民眾抗議
「自由菠菜」火出圈 日銷量狂飆10倍 讓河南農戶翻身

「自由菠菜」火出圈 日銷量狂飆10倍 讓河南農戶翻身

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議