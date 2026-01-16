被判向出軌夫道歉15天 正宮神操作 每天曬不同偷情證據

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
牛娜的道歉視頻。（視頻截圖）
河南一名牛姓女子因在社交平台曝光其高姓丈夫出軌韓姓女同事證據被判侵犯名譽權，法官要求需連續15天公開發布道歉視頻，目前牛女已發布4天道歉視頻，內容不僅以「履行判決」名義開啟「道歉連續劇」，更詳細描述丈夫和女同事偷情細節，還「聽勸」網友曝光兩人的服務單位和部分個資，牛女搞笑且寫小故事的道歉方式，每天都引來大批網友蹲守，等待她發布視頻，一邊倒鼓勵她「道歉100天」，在網上形成一場奇特的「道歉」狂歡。

據揚子晚報報導，1月15日，「女子被判向出軌丈夫道歉15天」話題登上熱搜。近日，河南女子牛娜在抖音連續多天發布向丈夫的公開道歉視頻走紅，其稱，因丈夫與已婚女同事持續5年婚外情，自己在社交平台曝光兩人姓名、工作單位及消費證據等，遭丈夫起訴侵犯名譽權。法院判決牛娜需連續15天公開道歉，據牛女士在視頻中發布的法院判決稱，牛女士須在貼吧、抖音帳號上發布向原告的賠禮道歉聲明，「並至少保持15日不刪除、不下架」。

牛娜的道歉視頻。（視頻截圖）
據了解，自1月12日起，牛娜已「履行判決」連續發布4天道歉視頻，開啟「道歉連續劇」，單條視頻點讚量超50萬。視頻附上丈夫為第三者購買奢侈品的消費紀錄，及法院判決書、此前發布的侵權內容，反諷丈夫「滿足職工物質與生理需求」，「兩人是真愛」等。並稱她的丈夫和女下屬有5年關係，自己被丈夫毆打，女兒的學費、房貸丈夫都沒付，孩子在洛陽上學也不接，工資10000多（人民幣，下同）還給那個女下屬買了兩千塊的羽絨服。

有網友點出牛娜道歉的「不足」，建議她「誠懇道歉就該說出兩人服務單位」，有律師也稱道歉視頻必須置頂才有誠意，牛娜立刻「聽勸」，直接置頂並將丈夫和小三的部分個資公開。

評論區裡是大量網友的狂歡留言：「這哪是道歉啊，這是公開處刑，而且道歉視頻裡還貼上了出軌丈夫給小三消費的證據」，「我自告奮勇申請代寫第10天道歉信」，「我將每天蹲守牛女士的道歉視頻」，「多幸福，每天都有期盼」，「光在網上道歉也不夠誠懇，應該去對方單位食堂道歉」，「開著直播道歉吧，連著道15天」，「照片放上來啊，我們遇到了幫她一起道歉」，「這個法官也值得表揚」。

有網友支招「非常有誠意的道歉，必須繼續，一定要讓他們滿意」，「建議道歉14天就停止，把視頻都刪掉，然後跟法院說我不道歉了，法院會判被告拒不執行，需要強制重新執行，然後再刷新成15天如此這般」。

據報導，高男與韓女服務的單位表示，目前相關道歉已對單位和高男、韓女造成干擾，兩人已暫停工作。

河南 抖音

