北京律所主任捲款逃 上百老人9億「養老錢」血本無歸

第一財經報導，北京群益律師事務所主任王智於2025年12月初失聯。（取材自界面新聞）

近日發生一起針對老年族群的巨額詐騙 案，北京群益律師事務所主任王智以高額回報為誘餌，捲走上百位老人畢生積蓄，初估涉案資金規模達9億元（人民幣，下同，約1.2億美元）。據第一財經8日報導，王智於2025年12月初失聯。

界面新聞報導，十多年來，王智以「訴訟保全」業務作為宣傳，通過簽訂家庭法律服務合同和高息借款合同的方式從社會吸收資金，每月返利，並利用抽獎等手段吸引出借人投入更多本金。2025年12月初，出借人發現利息並未準時到帳，王智突然失聯並將出借人拉黑。後經律所報案，北京市海澱區經偵支隊已經受理並進行出借人登記。

界面新聞記者9日下午走訪位於北京海澱區的群益律師事務所，事務所玻璃門緊閉，前台處漆黑一片，不過仍有律師在內。一位律所律師稱，「（他的狀況）我不清楚，就是失聯了」。此外，該律師表示，律所的業務照常進行。

據報導，當事人趙春芳的聊天記錄顯示，2025年12月2日，群益律師事務所工作人員通知她，前一日，他們得知律所主任失聯，「等了一天，還是沒有消息，下班後就及時去報案了。」

趙春芳與群益的交集始於2017年12月，受一位朋友的邀請，她來到群益律師事務所聽法律講座，趙春芳被律所的工作人員推薦了「家庭法律顧問」服務。「當時，他們介紹，簽了家庭法律顧問的合同就可以成為VIP會員，並享受多種免費服務，比如法律諮詢、法律知識培訓等。如果不發生收費項目，那麽按照所簽合同的年限，每年按照16%-20%給予『上門獎勵費』。」

2017年12月底，考慮到自己的家人有法律諮詢需求，趙春芳與群益律所簽訂了5萬元人民幣的合同。趙春芳說，由於律所按時返給自己本金和利息，她此後多年間又陸續與群益律所簽訂了合同，共計超200萬元人民幣。

報導指出，大廈工作人員曾提到，2025年12月左右，有約十幾人來此「要錢」，持續了兩三天，「都是老頭、老太太」。第一財經報導也稱，受害者多數是北京退休 老人。趙春芳所在的當事人微信 群裡有400多人，很多是連微信「接龍」都不會操作的老年人，她所知最年長的有88歲。而這400人並非全部，趙春芳2025年12月底向公安機關經濟犯罪偵查部門提交材料時聽對方提起過，「客戶有六、七百人」。

第一財經此前的報導提到，多位當事人稱，目前已登記的出借人有數百位，涉及總金額正在統計。多位受訪者表示，他們從律所報案人處獲悉，尚存的借款合同的本金達人民幣9億元以上，資金打入了王智控制的帳戶。

據報導，另一當事人張華表示，她接觸過王智，對他印象很好，「溫文爾雅」。還有一位當事人董曉雨稱，她從2018年跟著家人開始「借款」給律所，一直對王智保持懷疑，但由於一直按時收到返還的本金和利息，時間長了就慢慢放鬆了警惕。董曉雨連同其他兩位家人共「借」出超1000萬。實際上，她自己本金已經收回約70%，但此次王智失聯前，家人剛剛簽訂了800多萬元本金的新合同。

北京師範大學刑事法律科學研究院教授趙軍表示，根據目前掌握的信息推測，王智最終可能構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪，二者的區別在於是否具有非法占有目的。非法吸收公眾存款罪，在數額特別巨大的情況下，嫌疑人可能面臨10年以上有期徒刑。而如果構成集資詐騙罪，就目前披露的涉案數額看，可判處7年以上有期徒刑或處無期徒刑。