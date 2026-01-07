我的頻道

欠10萬還要賠10萬…結婚1個月鬧分手 貴州男沒等判決自殺了

中國新聞組／即時報導
王銘留在橋上的衣服。（取材自大河報）
王銘留在橋上的衣服。（取材自大河報）

貴州26歲男子王銘在結婚後不到一個月和女方吵架，雙方因「彩禮返還」問題鬧上法庭。孰料開庭兩天後，王銘跳橋身亡。

紅星新聞報導，王銘去年10月1日辦了婚禮，但並未辦結婚證，後在10月23日吵架鬧分手。去年12月26日，王銘起訴女方要求返還彩禮、紅包，開庭兩天後，王銘在12月28日身亡。

王銘的妹夫陳先生說，王銘是相親結婚，對象是24歲的阮女，此前育有一女。雙方親戚光是為婚事來來往往見面、發紅包，還沒辦婚禮就花費約2萬元(人民幣，下同)。婚禮當天，王銘家給了女方8.8萬元彩禮，並花費八、九千元買了金戒指。

陳先生說，王銘婚後和阮女士因為錢的事情吵架，雙方動了手。當地派出所調解不成，女方父母就將阮女士帶走了。王銘父母曾向阮家發信息，提及「結婚22天，8萬8的彩禮不退怕是不合適」，但對方說王銘家打了阮女士，稱「還好意思要求退彩禮」。在陳先生看來，儘管未提退婚，但雙方相當於就此分了手。

王銘向阮家提起訴訟，要求對方歸還彩禮及所發紅包、所買金戒指等。去年12月26日，該案開庭審理。陳先生提供的法院傳票等文書顯示，案由為婚約財產糾紛。在王銘申請後，法院在開庭前裁定凍結阮女士及其父母名下的銀行存款和網路資金12萬餘元。

陳先生稱，庭審時，對方證人、阮女士的三伯稱給了王銘2個1萬3800元的紅包，另給了2個1萬3800元紅包作為「壓箱錢」，6床陪嫁的被子中，包了6個1200元的紅包，王銘給的餘彩禮人只看到4萬多元。

阮女士則稱彩禮被王銘「抬回來了」，女方還說置辦嫁妝加辦酒席花了約13萬元，加上紅包等，反要王銘退還19萬餘元。

對此，陳先生表示，王銘沒收到阮女士三伯所說的那些紅包。 「審判後，我們一起吃飯，王銘還有說有笑。」孰料兩天後，王銘身亡。

陳先生認為，王銘父母因其婚事欠了10多萬元，女方還讓他們「賠10多萬」，王銘可能因此想不開。陳先生表示，下一步，王銘家人除了繼續處理訴訟，也希望女方「給一個說法」。

王銘的婚禮。（取材自大河報）
王銘的婚禮。（取材自大河報）

傳票

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

